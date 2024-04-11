Fenerbahçe, Yunanistan'da 3-0'dan dönerek tur şansını İstanbul'a taşımayı başardı!

Fenerbahçe, UEFA Konferans Ligi’nde yarı final için Olympiakos deplasmanına çıktı. Yunanistan'dan avantajlı bir skorla dönüp turu İstanbul'da bitirmek isteyen sarı-lacivertliler harika bir geri dönüşe imza atarak tur şansını İstanbul'a bıraktı.

YUNAN EKİBİ 3-0 YAPTI

Maçın 8,32 ve 57. dakikasında golleri bulan Yunan temsilcisi, Fenerbahçe karşısında skoru 3-0'a getirdi.

TADIC PENALTIDAN ATTI

Karşılaşmanın ikinci yarısına çok daha iyi başlayan Fenerbahçe, 68. dakikada kazandığı penaltıyla skoru 3-1'e getirdi. Topla kaleciyi farklı köşeye gönderen Tadic, sarı-lacivertlilere umut verdi.

İRFAN CAN KAHVECİ HAYAT VERDİ!

Fenerbahçe'de Szymanski'nin asistiyle İrfan Can Kahveci golü attı ve skor 3-2'ye geldi. Temsilcimiz 3-0 geriye düştüğü maçta skoru 3-2'ye getirdi. İrfan Can Kahveci, Fenerbahçe tarihinde bir Avrupa kupası sezonunda beş gole ulaşan üçüncü Türk oyuncu oldu.

CENGİZ ÜNDER KADRODAN ÇIKARILDI

Fenerbahçe'de milli futbolcu Cengiz Ünder, belinde yaşadığı sakatlık sebebiyle Olympiakos maçının kadrosundan çıkarıldı.

Sarı-lacivertli ekipte Cengiz Ünder'in yanı sıra Alexander Djiku, Mert Hakan Yandaş ve Joshua King de sakatlıkları sebebiyle takımlarını yalnız bırakan oyuncular oldu.

Bu isimlerin yanı sıra UEFA kadrosunda yer almayan Mert Müldür, Serdar Aziz ve Serdar Dursun da Yunanistan deplasmanında yer almadı.

5 GENÇ İSİM KADRODA YER ALDI

Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, Olympiakos deplasmanında 5 genç oyuncuyu kadroya dahil etti.

Sarı-lacivertli ekipte genç kaleci Doğukan Demir, stoper Yusuf Akçiçek, orta saha oyuncuları Zeki Dursun ve Efekan Karayazı ile forvet Çağrı Fedai, kadroda yer alan isimler oldu.

FERDİ KADIOĞLU, AVRUPA'DAKİ SON 2 DEPLASMANDA MAÇA KULÜBEDE BAŞLADI

Fenerbahçe'nin genç oyuncusu Ferdi Kadıoğlu, Olympiakos karşısında mücadeleye kulübede başladı.

Teknik direktör İsmail Kartal'ın bu sezon en fazla şans verdiği oyunculardan olan Ferdi, bir önceki turda Belçika'da oynanan Union Saint-Gilloise müsabakasında da oyuna sonradan dahil olmuştu.

Ferdi Kadıoğlu, Belçika deplasmanında Çağlar Söyüncü'nün yaşadığı sakatlık sebebiyle 35. dakikada oyuna girmişti.





