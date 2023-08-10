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Fenerbahçe Zaha'nın rövanşını istiyor! Sarı-Lacivertliler Galatasaray'ın gündemindeki Paredes için teklif yaptı

10.08.2023 16:03 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Fenerbahçe ile Galatasaray arasındaki transfer rekabeti günden güne alevlenirken, Zaha transferiyle rakibine büyük bir çalım atan Galatasaray'a, Fenerbahçe Paredes transferiyle yanıt vermek için büyük uğraş gösteriyor. İşte detaylar...

Süper Lig'de yeni sezonun başlamasına sayılı günler kala transferde bombalar patlamaya devam ediyor. Özellikle ligin dev kulüpleri Fenerbahçe ve Galatasaray arasındaki transfer yarışı sezon öncesi rekabetin fitilini ateşlerken Sarı-Kırmızılılar ezeli rakibine Zaha transferiyle dev bir çalım atmıştı.

Bu hamlenin ardından harekete geçen Fenerbahçe, ismi uzun süredir Galatasaray ile anılan Paredes için beklenmedik bir hamle yaptı.

FENERBAHÇE TEKLİFİ YAPTI

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Takvim'in haberine göre; Sarı-Lacivertliler, Arjantinli orta saha Leandro Paredes'in menajeriyle yeniden temas kurdu. Oyuncuya teklif yapıldı. Sarı-Lacivertliler'in yöneticisi Selahattin Baki de PSG ile görüştü. Geçtiğimiz gün Fransa'ya giden Baki'nin PSG kulübü yetkilileri ile yaptığı görüşmenin olumlu olduğu ancak Arjantinli yıldız konusunda henüz net bir yol alınamadığı belirlendi.

GALATASARAY AVANTAJLI

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Galatasaraylı kurmayların da kısa süre içerisinde Arjantinli oyuncu ile yeniden masaya oturacağı ve transferi bitireceği öğrenildi. Şu an gelinen noktada Galatasaray transferde avantajlı durumda. Ancak Fenerbahçe yönetimi de ekonomik olarak şartları ciddi anlamda zorluyor

71 MİLYON EURO ÖDENDİ

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Paris Saint Germain ile olan sözleşmesi gelecek yaz sona erecek olan Leandro Paredes takımdan kesin olarak ayrılacak.Şimdiye kadar bonservisine 71 milyon Euro ödenen yıldız oyuncu, 2019 yılından bu yana Fransız kulübünde forma giyiyor.

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