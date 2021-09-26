Fenerbahçe, Zajc transferinde dolandırıldı iddiası!

Fenerbahçe'nin Miha Zajc transferinde dolandırıldığı iddiası gündeme bomba gibi düştü. Hollandalı bir araba şirketinin, sarı-lacivertli kulübe kendini Empoli gibi tanıtarak transferin son taksitini aldığı öne sürüldü.

OTOMOBİL ŞİRKETİNE DAVA AÇILDI

Play Spor'un Hollanda'dan De Gelderlander Nieuws'den aktardığı habere göre, son taksit ödemesini alamayan Empoli ise Fenerbahçe'yi FIFA'ya şikayet ederek lisansın geri çekilmesini istedi. Bu yüzden aynı rakam bu sefer Empoli kulübüne yatırıldı ve sarı-lacivertliler, otomobil şirketine dava açtı.

HİÇBİR ŞÜPHELİ TUTUKLANMADI

Gelderland mahkemesi geçtiğimiz günlerde otomobil şirketinin parayı Fenerbahçe'ye geri ödemesi gerektiğine hükmetti. Bir sözcü, polisin cezai soruşturma yürüttüğünü söyledi. Şu ana kadar hiçbir şüpheli tutuklanmadı.



