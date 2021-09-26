Fenerbahçe, Zajc transferinde dolandırıldı iddiası!

Fenerbahçe'nin Miha Zajc transferinde dolandırıldığı iddiası gündeme bomba gibi düştü. Hollandalı bir araba şirketinin, sarı-lacivertli kulübe kendini Empoli gibi tanıtarak transferin son taksitini aldığı öne sürüldü.
Play Spor'un Hollanda'dan De Gelderlander Nieuws'den aktardığı habere göre, son taksit ödemesini alamayan Empoli ise Fenerbahçe'yi FIFA'ya şikayet ederek lisansın geri çekilmesini istedi. Bu yüzden aynı rakam bu sefer Empoli kulübüne yatırıldı ve sarı-lacivertliler, otomobil şirketine dava açtı.
Gelderland mahkemesi geçtiğimiz günlerde otomobil şirketinin parayı Fenerbahçe'ye geri ödemesi gerektiğine hükmetti. Bir sözcü, polisin cezai soruşturma yürüttüğünü söyledi. Şu ana kadar hiçbir şüpheli tutuklanmadı.
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