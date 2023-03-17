SPOR

  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Fenerbahçe
  4. Fenerbahçe, Zenit ile hazırlık maçı yapacak! Tüm gelirler depremzedelere bağışlanacak...

Fenerbahçe, Zenit ile hazırlık maçı yapacak! Tüm gelirler depremzedelere bağışlanacak...

17.03.2023 19:33 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Fenerbahçe Futbol Takımı, milli maçlar nedeniyle liglere verilecek arada geliri depremzedelere bağışlanmak üzere Rusya ekibi Zenit ile hazırlık maçı yapacak.

Fenerbahçe, Zenit ile hazırlık maçı yapacak! Tüm gelirler depremzedelere bağışlanacak...

Sarı-lacivertli kulübün internet sitesinde yer alan açıklamada, "Tüm gelirinin depremzede vatandaşlarımıza bağışlanacağı hazırlık karşılaşması, 23 Mart Perşembe günü saat 19.00'da Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi'nde oynanacak." ifadesine yer verildi.

Müsabakanın bilet satışına ilişkin bilgilendirmenin en kısa sürede yapılacağı belirtildi.

İŞTE O AÇIKLAMA

"Fenerbahçemiz, milli maçlar dolayısıyla Spor Toto Süper Lig'e verilecek arada geliri afet bölgelerimize bağışlanacak özel maçta Rusya ekibi FK Zenit ile karşılaşacak.

Tüm gelirinin depremzede vatandaşlarımıza bağışlanacağı hazırlık karşılaşması, 23 Mart Perşembe günü saat 19.00’da Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi’nde oynanacak.

Yaralarımızı birlikte saracağız.

NOT: Karşılaşmanın bilet satışına dair bilgilendirme en kısa sürede yapılacaktır."

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Fenerbahçe'ye Sevilla maçının ardından bir şok daha!Fenerbahçe'ye Sevilla maçının ardından bir şok daha!
'Üç futbolcusunu da alıp, Inter'in başına geçecek!''Üç futbolcusunu da alıp, Inter'in başına geçecek!'
Taraftar çıldırmış durumda! 'Fenerbahçe Zaniolo için masaya oturdu'Taraftar çıldırmış durumda! 'Fenerbahçe Zaniolo için masaya oturdu'
Anahtar Kelimeler:
fenerbahçe zenit atan hazırlık maçı spor toto verildi spor tot süper li spor to da, kulübün

En Çok Okunan Haberler

Görüntüler korkunç! Vali ‘sıkıntı var’ diyerek duyurdu

Görüntüler korkunç! Vali ‘sıkıntı var’ diyerek duyurdu

Tamamen transparan giyip göğüs dekoltesiyle büyüledi

Tamamen transparan giyip göğüs dekoltesiyle büyüledi

Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek final eşleşmeleri belli oldu!

Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek final eşleşmeleri belli oldu!

A Milli Takımımızın aday kadrosu açıklandı!

A Milli Takımımızın aday kadrosu açıklandı!

'Daha sakalları bile yok!' Maç için olay yorum...

'Daha sakalları bile yok!' Maç için olay yorum...

Şaka değil gerçek! Galatasaray, bu transferle 'para basacak!'

Şaka değil gerçek! Galatasaray, bu transferle 'para basacak!'

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu

İlginizi Çekebilir

İşte öpüşme sahnesi sonrası reytingleri... Olay oldu

İşte öpüşme sahnesi sonrası reytingleri... Olay oldu

Dekolteler, kalça dansları ve dahası... 2022 yılında en çok onları konuştuk

Dekolteler, kalça dansları ve dahası... 2022 yılında en çok onları konuştuk

Stilinizde fark yaratacak Calvin Klein ve Tommy Hilfiger cüzdanlarda %35'e varan indirim

Stilinizde fark yaratacak Calvin Klein ve Tommy Hilfiger cüzdanlarda %35'e varan indirim

Müziği bıraktı, açık pozları sildi! Kapanacak mı?

Müziği bıraktı, açık pozları sildi! Kapanacak mı?

Bebeğini ilk kez gösterdi! "Babasının kopyası"

Bebeğini ilk kez gösterdi! "Babasının kopyası"

En sevilen markaların ürünlerini en uygun fiyata alın! Modadan kişisel bakıma indirimler burada

En sevilen markaların ürünlerini en uygun fiyata alın! Modadan kişisel bakıma indirimler burada

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.