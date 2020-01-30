SPOR
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Fenerbahçe
  4. Fenerbahçe'de Alper Potuk ve Zajc bilmecesi

Fenerbahçe'de Alper Potuk ve Zajc bilmecesi

FENERBAHÇE HABERLERİ  | 30.01.2020 12:24 | Son Güncelleme

Fenerbahçe, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından belirlenen harcama limitlerine uymada titiz bir çalışma gerçekleştirirken, takıma dahil olması planlanan oyuncuların durumu hala netlik kazanmadı.

Fenerbahçe'de Alper Potuk ve Zajc bilmecesi

Sportif direktör Damien Comolli'nin görevinden ayrılması ile transferlere bizzat el atan başkan Ali Koç, sol bek transferi için eldeki oyuncuları çıkarmanın hesaplarını yapıyor. Transfer yapmak için oyuncu satışı ilk hedef olan sarı-laciverlilerde Alper Potuk ile Miha Zajc'ın durumi ise hala belirsizliğini koruyor.

TFF'nin belirlediği kriterlere her anlamda uymaya çalışan Fenerbahçe'de federasyonun şartların bir kısmına olumsuz cevap vermesi ile transfer durumu çözülemiyor. Teknik direktör Ersun Yanal'ın sampiyonluk yolunda emin adımlarla devam edebilmesi için gerekli sol bek ve stoper transferini gerçekleştiremeyen sarı-lacivertliler, bu durumu neticeye kavuşturmak için yoğun bir mesai harcıyor.

ALPER POTUK: BONSERVİSİMİ VERİN

Sezona şampiyonluk parolası ile çıkan ve takımdaki olumlu havayı oyuncu takviyeleri ile güçlendirmek isteyen Fenerbahçe Yönetimi, rotasını Çaykur Rizespor'a çevirmişti. Apler Potuk'a karşılık Melnjak'ı isteyen sarı-lacivertlilerde hala sonuca varılamadı. Rizespor Teknik Direktörü İsmail Kartal'ın da Alper ile ilgilendiklerini açıklaması üzerine yarın sona erecek ikinci transfer ve tescil dönemi öncesinde transferin netleşmesi için gözler iki kulübe çevrildi. Ancak, bonservisini eline almak isteyen Alper Potuk, kendisine başka bir kulüp bulabileceğini ifade etti. Fenerbahçe Kulübü'nden '6 ay kiralık git, form kaybetme, sonrasında yapılacak transferinden biz de para kazanalım' ısrarlarına sıcak bakmayan Alper, Rize'ye de gitmek istemiyor. Teknik heyet tarafından idmanlara alınmayan Alper Potuk'un düşüncesi yarın saat 18.00'e kadar netleşmediği taktirde ise sezonun geri kalanını kadro dışı geçirmesi gündemde.

HASAN KARTAL: MELNJAK'I KESİNLİKLE SATMIYORUM

Öte yandan Çaykur Rizespor Başkanı Hasan Kartal, DHA'ya yaptığı açıklamada, Melnjak'ı kesinlikle satmayacağını ifade ederek, Alper'e her zaman kapılarının açık olduğunu söyledi. Hasan Kartal, kadroda gerekli takviyeleri yaptıklarının da altını çizdi.

MIHA ZAJC ELDE KALIYOR

Fenerbahçe'de forma şansı az bulan Miha Zajc'ın durumu da netlik kazanmadı. Sloven futbolcu, artık sürekli oynayabileceği bir kulüp ararken, basında yer alan haberlerin tersine, Brescia'dan resmi bir teklif gelmediği öğrenildi. İtalya ekibinin, Zajc'ın sağlık raporlarını istediği ancak zorunlu satın alma opsiyonuna sıcak bakmadığı için bu transferin başlamadan kapandığı belirtildi.

(DHA)

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
En güzel Beşiktaş marşlarının sözleriEn güzel Beşiktaş marşlarının sözleri
PARTNER Fotoğraf için şekilden şekle girdiler! Fotoğraf için şekilden şekle girdiler!
Dünya 1 numarası Barty, Kenin'e takıldıDünya 1 numarası Barty, Kenin'e takıldı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Türkiye Futbol Federasyonu Fenerbahçe Spor Toto Süper Lig alper zajc

En Çok Okunan Haberler

Cüneyt Özdemir’den Ekrem İmamoğlu'na tepki

Cüneyt Özdemir’den Ekrem İmamoğlu'na tepki

'8 büyüklüğünde olabilir! Tsunami riski var'

'8 büyüklüğünde olabilir! Tsunami riski var'

Kobe'ye 'tecavüzcü' demişti! Ünlü oyuncudan yeni açıklama

Kobe'ye 'tecavüzcü' demişti! Ünlü oyuncudan yeni açıklama

Cimbom'a Belhanda için yeni teklif

Cimbom'a Belhanda için yeni teklif

Ve imzayı attı! Transfer resmen açıklandı

Ve imzayı attı! Transfer resmen açıklandı

Trabzonspor yıldız isimle anlaştı

Trabzonspor yıldız isimle anlaştı

Takım
O
Av
P
Detayları Göster

İlginizi Çekebilir

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Elazığ'dan Vedat Muriqi'i yıkan haber

Elazığ'dan Vedat Muriqi'i yıkan haber

Ütülerde ve süpürgelerde kaçırılmayacak indirimler burada

Ütülerde ve süpürgelerde kaçırılmayacak indirimler burada

Ali Koç'la Ersin Düzen arasında gerginlik

Ali Koç'la Ersin Düzen arasında gerginlik

Gaziantep FK'nın konuğu Fenerbahçe

Gaziantep FK'nın konuğu Fenerbahçe

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Fenerbahçe'de Alper Potuk ve Zajc bilmecesi

F.Bahçe'de Alper ve Zajc bilmecesi

Fenerbahçe'nin gündemindeki isim Rodriguez için Napoli iddiası

Fenerbahçe'nin istediği oyuncuya teklif

Vedat Muriç: Trabzonspor'u da yenerek şampiyonluğa emin adımlarla ulaşacağız

Vedat Muriç'ten Trabzon maçı sözleri

Fenerbahçe'ye kötü haberi Hakan Çalhanoğlu verdi: Ricardo Rodriguez transferi olmadı

F.Bahçe'ye kötü haberi milli futbolcu verdi

Gökhan Çıra'dan Emre Belözoğlu paylaşımı!

Gökhan Çıra'dan Emre Belözoğlu paylaşımı!

Depremzede Emir’e Fenerbahçeli futbolcular moral verdi

Emir’e F.Bahçeli futbolculardan moral

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.