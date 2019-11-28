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Fenerbahçe’de en çok süre alan isimler Altay ve Ozan

FENERBAHÇE HABERLERİ  | 28.11.2019 11:07 | Son Güncelleme

Fenerbahçe’de bu sezon Süper Lig’de geride kalan 12 haftada en çok süreyi alan isimler 1183 dakika ile Altay Bayındır ve Ozan Tufan oldu.

Fenerbahçe’de en çok süre alan isimler Altay ve Ozan

Süper Lig’de geride kalan 12 haftada Fenerbahçe’de en çok süre alan isimler 1183 dakika ile kaleci Altay Bayındır ve Ozan Tufan oldu. Süper Lig’de 12 müsabakanın 3’ünde gol yemeyen genç kaleci toplamda kalesinde 12 gol gördü.

Sarı-lacivertli takımda Altay ile beraber Ozan Tufan da aynı süre sahada yer alırken 12 maçta 1 gol, 1 asistlik performans gösterdi. 1121 dakika ile en çok süre alan bir diğer isim ise Danimarkalı stoper Mathias Zanka Jorgensen oldu. Zanka Fenerbahçe formasıyla 12 maçta forma giydi ve 2 gol kaydetti.

FENERBAHÇE'DE SÜPER LİG'DE GERİDE KALAN 12 HAFTADA EN FAZLA SÜRE ALAN İSİMLER ŞÖYLE:

1-Altay Bayındır ve Ozan Tufan: 1183 dk.
2-Zanka: 1121 dk.
3-Vedat Muriqi: 1079 dk.
4-Luiz Gustavo: 891 dk.
5- Tolga Ciğerci: 871 dk.
6- Nabil Dirar: 833 dk.
7- Emre Belözoğlu: 787 dk.
8- Gary Rodrigues: 704 dk.
9- Jailson: 686 dk.
10- Max Kruse: 672 dk.

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Anahtar Kelimeler:
Fenerbahçe Altay Bayındır ozan tufan Spor Toto Süper Lig

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Okuyucu Yorumları 6 yorum
bizene bundan amdin
Şimdi benim anlamadığım bir konu var. 12 hafta deniyor bir maç 90 dk diye biliyorum. 12x90=1080 dk yapıyor. 12 hafta da ilk yarı 3 ikinci yarı 4 dk uzatma desek ortalama 12x7=84 dk yapıyor 1080+84=1164 dk yapıyor. Bu Altay ile Ozan 19 dk nasıl fazla oynamışlar acaba
:D
@adexxx beyin bedava
Lan yavrum bazı maçlar ilk yarı 5 ikinci yarı 7 dakika oynandı
isimiz zor fubol oynamiyor takim hoca onemli karekterli bir hoca lazim ..
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