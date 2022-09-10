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Fenerbahçe'de Rennes maçı hazırlıkları başladı

10.09.2022 20:49 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Fenerbahçe'de Rennes maçı hazırlıkları başladı

İSTANBUL (AA) - UEFA Avrupa Ligi B Grubu ikinci maçında 15 Eylül Perşembe günü deplasmanda Fransız ekibi Rennes ile karşılaşacak Fenerbahçe, hazırlıklarına başladı.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Jorge Jesus yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanın salonda yapılan kuvvet ve dayanıklılık çalışmasıyla başladığı belirtildi.

Sahada yapılan koşu, ısınma ve koordinasyon hareketlerinin ardından pasla devam eden idmanın, taktiksel ve bireysel çalışmalarla tamamlandığı aktarıldı.

Fenerbahçe, yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarına devam edecek.

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