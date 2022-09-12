Fenerbahçe'de Rennes maçı hazırlıkları sürüyor

İSTANBUL (AA) - UEFA Avrupa Ligi B Grubu'nun ikinci haftasında 15 Eylül Perşembe günü Fransa temsilcisi Rennes'e konuk olacak Fenerbahçe, hazırlıklarını sürdürdü.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre, Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Jorge Jesus yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, koşu, ısınma ve koordinasyon çalışmasıyla başladı.

Pas organizasyonlarıyla devam eden idman, taktiksel ve bireysel çalışmalarla tamamlandı.

Fenerbahçe, yarın yapacağı antrenmanla Rennes maçının hazırlıklarına devam edecek.



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