Fenerbahçe'de yeni sezon hazırlıkları

Fenerbahçe, 2021-2022 sezonu hazırlıklarını yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, Fenerbahçe Serkan Acar Resort&Sports Topuk Yaylası Tesisleri'nde teknik direktör Vitor Pereira yönetiminde gerçekleştirilen akşam antrenmanının ısınma hareketleriyle başladığı belirtildi.

Çabukluk ve koordinasyon çalışmalarıyla devam eden idmanın, çift kalenin ardından taktiksel ve bireysel organizasyonlarla tamamlandığı aktarıldı.

Fenerbahçe, yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarına devam edecek.



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