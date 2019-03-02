Fenerbahçeli Andre Ayew, Başakşehir maçında cezalı

Spor Toto Süper Lig’in 24. haftasında Fenerbahçe, sahasında Çaykur Rizespor'u 3-2 mağlup etti.
Bu müsabakada sarı kart gören Andre Ayew, sarı-lacivertlilerin gelecek hafta deplasmanda oynanacağı M.Başakşehir maçında cezalı duruma düştü.
Müsabakanın 58. dakikasında oyuna dahil olan Ganalı futbolcu, aynı dakikada Saadane’ye yaptığı müdahale sonrasında hakem Halil Umut Meler tarafından sarı kart ile cezalandırılmıştı.
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