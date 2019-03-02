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Fenerbahçeli Andre Ayew, Başakşehir maçında cezalı

FENERBAHÇE HABERLERİ  | 02.03.2019 21:08 | Son Güncelleme

Fenerbahçeli Andre Ayew, Çaykur Rizespor karşılaşmasında gördüğü sarı kartla önümüzdeki hafta oynanacak Medipol Başakşehir maçında cezalı duruma düştü.

Fenerbahçeli Andre Ayew, Başakşehir maçında cezalı

Spor Toto Süper Lig’in 24. haftasında Fenerbahçe, sahasında Çaykur Rizespor'u 3-2 mağlup etti.

Bu müsabakada sarı kart gören Andre Ayew, sarı-lacivertlilerin gelecek hafta deplasmanda oynanacağı M.Başakşehir maçında cezalı duruma düştü.

Müsabakanın 58. dakikasında oyuna dahil olan Ganalı futbolcu, aynı dakikada Saadane’ye yaptığı müdahale sonrasında hakem Halil Umut Meler tarafından sarı kart ile cezalandırılmıştı.

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Anahtar Kelimeler:
andre ayew başakşehir Fenerbahçe

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Okuyucu Yorumları 4 yorum
aman ne yıldız ne yıldız sanki Ronaldo
sevindirici haber
ayew w gosterdigi kart resmen kasitli hakem ler bi felakey
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