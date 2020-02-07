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Fenerbahçeli basketbolcu Joffrey Lauvergne'in annesi vefat etti

BASKETBOL HABERLERİ  | 07.02.2020 08:09 | Son Güncelleme

Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımı'nın Fransız pivotu Joffrey Lauvergne'nin annesi hayatını kaybetti.

Fenerbahçeli basketbolcu Joffrey Lauvergne'in annesi vefat etti

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Oyuncumuz Joffrey Lauvergne'nin değerli annesinin vefat ettiği haberini derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. Sporcumuz Joffrey Lauvergne ve ailesine taziye dileklerimizi iletiyor, kendilerine başsağlığı diliyoruz" denildi.

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Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımı Joffrey Lauvergne Türkiye Basketbol Ligi

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