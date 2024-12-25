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Fenerbahçeli Bilecik'ten çok iddialı sözler! Taraftara seslendi: Bayraklarınızı hazırlayın

Ufuk Dağ Ufuk Dağ Mynet Haber / İçerik Editörü
25.12.2024 18:29
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Süper Lig araya girdi ancak taraftarı heyecanlandıran açıklamalar gelmeye devam ediyor. Son maçında Eyüpspor'a puan kaybeden Fenerbahçe'de Başkan Vekili Erol Bilecik'ten gündem olacak bir çıkış geldi. 3 puanlı sistemde her şeyin olabileceğini belirten Bilecik taraftara, "Bayraklarınızı hazırlayın" mesajını verdi.

Fenerbahçeli Bilecik'ten çok iddialı sözler! Taraftara seslendi: Bayraklarınızı hazırlayın

Fenerbahçe Başkan Vekili Erol Bilecik, CNBC-E'de katıldığı canlı yayında önemli açıklamalarda bulundu. İddialı sözleriyle dikkat çeken Bilecik, sezon sonu mutlu sona ulaşacaklarına inandıklarını ifade etti.

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"BAYRAKLARINIZI HAZIRLAYIN"

12 branşta şampiyonluk mücadelesi verdiklerini vurgulayan Bilecik şu ifadeleri kullandı;

"Değerli hocamız Mourinho bir safra kesesi ameliyatı geçirdi. Geçmiş olsun. Takımın başında hiçbir şüphe yok. Yönetim Kurulu olarak da işimizin başındayız. Arada bir puan farkı var ama futbol 3 puanlı bir oyun. Futbolda 3 puan alınır, verilir. Günün sonunda öykünün bu sene çok keyifli bir neticeyle sonuca ulaşacağını düşünüyorum. Fenerbahçe taraftarına da 'Bayraklarınızı hazırlayın' mesajını keyifle veriyorum.

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"FUTBOL EN BÜYÜK BRANŞIMIZ"

Biz dünyanın en büyük spor kulübü olma sevdasıyla yola çıktık. 12 branşımız var. Futbol bu işi taçlandıran en büyük branşımız. Diğer branşlarımızda da şampiyonluğa oynuyoruz. Muazzam bir yük kaldırılıyor."

Anahtar Kelimeler:
fenerbahçe futbol
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