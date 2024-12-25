Fenerbahçeli Bilecik'ten çok iddialı sözler! Taraftara seslendi: Bayraklarınızı hazırlayın

Fenerbahçe Başkan Vekili Erol Bilecik, CNBC-E'de katıldığı canlı yayında önemli açıklamalarda bulundu. İddialı sözleriyle dikkat çeken Bilecik, sezon sonu mutlu sona ulaşacaklarına inandıklarını ifade etti.

"BAYRAKLARINIZI HAZIRLAYIN"

12 branşta şampiyonluk mücadelesi verdiklerini vurgulayan Bilecik şu ifadeleri kullandı;

"Değerli hocamız Mourinho bir safra kesesi ameliyatı geçirdi. Geçmiş olsun. Takımın başında hiçbir şüphe yok. Yönetim Kurulu olarak da işimizin başındayız. Arada bir puan farkı var ama futbol 3 puanlı bir oyun. Futbolda 3 puan alınır, verilir. Günün sonunda öykünün bu sene çok keyifli bir neticeyle sonuca ulaşacağını düşünüyorum. Fenerbahçe taraftarına da 'Bayraklarınızı hazırlayın' mesajını keyifle veriyorum.

"FUTBOL EN BÜYÜK BRANŞIMIZ"

Biz dünyanın en büyük spor kulübü olma sevdasıyla yola çıktık. 12 branşımız var. Futbol bu işi taçlandıran en büyük branşımız. Diğer branşlarımızda da şampiyonluğa oynuyoruz. Muazzam bir yük kaldırılıyor."