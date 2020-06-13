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Fenerbahçeli Cem Yılmaz da "Bırakmam Seni" dedi

FENERBAHÇE HABERLERİ  | 13.06.2020 12:53 | Son Güncelleme

Beşiktaş, kulübün ekonomik bağımsızlığını kazanmasını amaçlayan bağış kampanyasını resmen başlattı. Yardım kampanyasına ilk günden 103.364 kişi destek oldu. Komedyen ve film yapımcısı Cem Yılmaz da "Bırakmam Seni" dedi ve Beşiktaş'ın yeni yardım kampanyasına destekte bulunduğunu açıkladı.

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi'nin tanıttığı kampanyaya katılan Cem Yılmaz, gönderdiği SMS ile katkıda bulundu. Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Cem Yılmaz, "Sevgili Beşiktaşlılar ben bir Fenerbahçeli olarak vazifemi yaptım. Beşiktaş candır. Bırakmam yazıp 1903'e SMS gönderelim" yazdı.

İşte Beşiktaş'ı yalnız bırakmayan ünlüler...

Müzik ve sinema dünyasının ünlü simaları da Beşiktaş'a yardımda bulunan kişiler arasındaydı.

Müzik ve sinema dünyasının ünlü simaları da Beşiktaş'a yardımda bulunan kişiler arasındaydı.
Cem Yılmaz
Tuncay Şanlı
Güntekin Onay

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