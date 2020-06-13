Fenerbahçeli Cem Yılmaz da "Bırakmam Seni" dedi

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi'nin tanıttığı kampanyaya katılan Cem Yılmaz, gönderdiği SMS ile katkıda bulundu. Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Cem Yılmaz, "Sevgili Beşiktaşlılar ben bir Fenerbahçeli olarak vazifemi yaptım. Beşiktaş candır. Bırakmam yazıp 1903'e SMS gönderelim" yazdı.