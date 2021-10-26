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Fenerbahçeli eski yıldızı görenler tanıyamadı! 7. Ligde oynuyor

26.10.2021 12:19 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Fenerbahçe'ye büyük umutlarla Young Boys'tan transfer edilen ancak büyük hayal kırıklığı yaratan Henri Bienvenu, Fransa'da 7. lig düzeyinde mücadele eden Rosieres'te forma giyiyor.

Fenerbahçeli eski yıldızı görenler tanıyamadı! 7. Ligde oynuyor

Fenerbahçe'den sonra dibe vurdu! 7. ligde oynayan Bienvenu'nün son hali hayrete düşürdü
Fenerbahçe'ye Aykut Kocaman döneminde transfer edilen Henri Bienvenu, 33 yaşında Fransa 7. ligde mücadele eden Rosieres'te forma giyiyor. 2011 yılında sarı-lacivertlilere 4 milyon euro karşılığında Young Boys'tan transfer olan ve 2 sene çubuklu formayı giyen Kamerunlu futbolcunun kilo almış son hali ise dikkat çekiyor.

4 MİLYON EUROYA TRANSFER OLMUŞTU

L'Est eclair'nin haberine göre Bienvenu, 3-0'lık Bar-sur-Seine galibiyetinde de 1 gol ile takımına destek sağladı. Bienvenu'nun zaten Aube'de Rosières-pres-Troyes'da yaşadığı belirtilmekte. Bienvenu, 2011'de 4 milyon Euro bonservis bedeli karşılığında Young Boys'tan Fenerbahçe'ye transfer olmuştu. Sarı-Lacivertliler'de beklentileri karşılayamayan Bienvenu, Ocak 2013'te Zaragoza'ya kiralanmış ve 2013-14 sezonu öncesi de Eskişehirspor'a transfer olmuştu. Kariyerinin sonuna yaklaşan Kamerunlu futbolcunun kilo almış son hali ise dikkatlerden kaçmadı.


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Anahtar Kelimeler:
Süper Lig Fenerbahçe Futbol Kulübü
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