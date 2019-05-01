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Fenerbahçeli futbolcu Eljif Elmas'tan Galatasaray'a gönderme

FENERBAHÇE HABERLERİ  | 01.05.2019 07:14 | Son Güncelleme

Kadıköy'de 1-1 sona eren derbide Galatasaray ağlarını havalandıran Fenerbahçe'nin genç oyuncusu Eljif Elmas, sosyal medyadan ezeli rakiplerine gönderme yaptı.

Fenerbahçeli futbolcu Eljif Elmas'tan Galatasaray'a gönderme

Fenerbahçe'nin yıldızı Eljif Elmas dün gece ezeli rakip Galatasaray'a gönderme yaptı. Genç oyuncunun Instagram'dan yaptığı paylaşım, sarı-kırmızılı takıma gönderme olarak yorumlandı. Eljif, Kadıköy'de 1-1 sona eren Galatasaray derbisinde sarı-lacivertli takımın golünü atmıştı.

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Anahtar Kelimeler:
Eljif Elmas Galatasaray Spor Toto Süper Lig kadıköy

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