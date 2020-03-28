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Fenerbahçeli futbolcu Max Kruse karantinadan paylaşım yaptı

FENERBAHÇE HABERLERİ  | 28.03.2020 12:10 | Son Güncelleme

Fenerbahçe'de koronavirüs testi pozitif çıktığı belirtilen Max Kruse, karantinadan ilk paylaşımını yaptı.

Fenerbahçeli futbolcu Max Kruse karantinadan paylaşım yaptı

Fenerbahçe'de koronavirüs testi pozitif çıktığı belirtilen Max Kruse, antrenmanlarını evden sürdüyor. Evinden çıkmayan 32 yaşındaki Alman futbolcu, bireysel çalışmalarına ara vermedi. İdman yaptığı görüntüleri sosyal medya hesabından paylaşan Kruse, "Bahane yok" notunu düştü.

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Fenerbahçe max kruse Spor Toto Süper Lig

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