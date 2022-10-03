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Fenerbahçeli futbolcu Mert Hakan Yandaş kimdir? Mert Hakan Yandaş nereli ve kaç yaşında, hangi takımlarda oynadı?

03.10.2022 09:22 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Fenerbahçeli futbolcu Mert Hakan Yandaş, Spor Toto Süper Lig'in 8. haftasında oynanan Beşiktaş - Fenerbahçe maçı sonrası, 3 Ekim 2022 Pazartesi gününün en çok araştırılan isimleri arasında yer alıyor. ellerini cebine sokup kale arkasına giden futbolcu Beşiktaş taraftarının tepkisini çekti. Peki, Fenerbahçeli futbolcu Mert Hakan Yandaş kimdir? Mert Hakan Yandaş nereli ve kaç yaşında, hangi takımlarda oynadı?

Fenerbahçeli futbolcu Mert Hakan Yandaş kimdir? Mert Hakan Yandaş nereli ve kaç yaşında, hangi takımlarda oynadı?

Fenerbahçe'nin orta saha oyuncusu Mert Hakan Yandaş internette araştırılıyor. Beşiktaş taraftarı ünlü futbolcuya yoğun tepki gösterdi. Peki, Mert Hakan Yandaş kimdir, nereli ve kaç yaşında? İşte Fenerbahçeli futbolcu Mert Hakan Yandaş'ın hayatı, biyografisi ve futbolculuk kariyerine ilişkin detaylar...

MERT HAKAN YANDAŞ KİMDİR?

Mert Hakan Yandaş 19 Ağustos 1994 yılında Bursa'nın Osmangazi ilçesinde dünyaya geldi. Babası Ali Yandaş eski bir amatör futbolcudur.

Mert Hakan Yandaş, henüz 9 yaşındayken babası yaşamını yitirmiştir.

Mert Hakan Yandaş, Profesyonel kariyerine 2012 yılında Yeşil Bursa kulübünde başladı. Daha sonra sırasıyla Altınordu, Tirespor 1922, Menemen Belediyespor, Sivasspor kulüplerinde oynadı.

2015-2016 sezonunda Türkiye 3. Lig Grup 1'de 21 gol ile gol kralı oldu.

2020-2021 sezonunda ise Fenerbahçe ile 4 yıllığına anlaşmıştır.[3][4] Bu sezonda toplam 34 lig maçına çıktı ve 4 gol, 1 asist ile skora katkı sağladı. Türkiye Kupası'nda ise 4 maça çıktı 1 asist yaptı.

4 Kasım 2021 tarihinde Royal Antwerp ile oynanan UEFA Avrupa Ligi D Grubu 4. maçına takım kaptanı olarak çıktı ve 9. dakikada çok şık bir gol atarak skoru 1-0'a getirdi. 29. dakikada ise açtığı ortayı Berisha, vole çekerek gole çevirdi. Fenerbahçe, maçı 3-0 kazandı

FENERBAHÇE FUTBOLCUSU MERT HAKAN YANDAŞ HANGİ TAKIMLARDA OYNADI?

Mert Hakan Yandaş'ın altyapı kariyeri:

2006-2011 Bursa Güven
2011-2012 Yeşil Bursa

Mert Hakan Yandaş'ın profesyonel futbol kariyeri:

2012-2013 Yeşil Bursa
2013-2015 Altınordu
2014-2015 →Tirespor 1922 (kiralık)
2015-2016 Tirespor 1922
2016-2017 Menemen Belediyespor
2017-2020 Sivasspor
2020- Fenerbahçe

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