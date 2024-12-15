Fenerbahçeli futbolcular Başakşehir galibiyetinin ardından açıklamalarda bulundu: "Gelme sebeblerimden biri... Bazı anlarda..." Dusan Tadic, Fred...

Süper Lig'in 16. haftasında Fenerbahçe, taraftarı önünde Başakşehir'i Edin Dzeko ve En-Nesyri'nin iki golüyle 3-1 mağlup etti. Karşılaşma sonrası sarı - lacivertli futbolcular açıklamalar yaptı.

İşte Fenerbahçe futbolcuların açıklamaları;

DUSAN TADIC: FENERBAHÇE'YE GELME SEBEBLERİMDEN BİRİ...

"Zor bir maç olduğunu söyleyebilirim. Rakip kırmızı kart gördükten sonra oyunu domine ettik fakat sonrasında oyundan düştük. Fenerbahçe'ye gelme sebeplerimden biri takıma liderlik etmekti. Mourinho gibi harika bir hocayla çalışıyorsanız bu sizin için müthiş olur. Bir gün hoca olmayı tercih edersem, bu tecrübeler bana çok büyük katkı sağlayacak."

FRED: BAZI ANLARDA DAHA İYİ OLMAMIZ GEREKİYOR

"Bu maçın zor olacağını biliyorduk ama iyi baş ettik. Bazı anlarda daha iyi olmamız gerekiyor. Yolumuza devam edeceğiz çünkü cuma günü başka bir önemli maçımız var."