Fenerbahçeli futbolcular Umut Nayir'i yalnız bırakmadı! Kısa süre önce bebeğini kaybeden golcü oyuncuya hep birlikte sarıldılar...

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Konferans Ligi H Grubu son maçında konuk ettiği Slovakya'nın Spartak Trnava ekibini 4-0 yenerek grubunu lider tamamladı ve adını son 16 turuna yazdırdı.
Umut Nayir'in hamile eşi Enfal Nayir, 16 haftalık bebeklerini kaybettiklerini açıklamıştı.
Umut Nayir'in eşi Enfal Diner, sosyal medya hesabından acı haberi paylaşarak, "Dün doktor kontrolüne gittiğimizde 16 haftalık bebeğimizin kalbinin durduğunu öğrendik. Bugün vedalaştık kızımızla. Bize ve acımıza saygı gösterip gereken hassasiyeti göstermenizi umuyoruz." ifadelerini kullanmıştı.
Ferdi Kadıoğlu, attığı golün ardından yedek kulübesine doğru koşarak Umut Nayir'in yanına doğru geldi. Milli golcüye sarılarak golü kutlayan sarı-lacivertli futbolcular, Umut Nayir'a moral vermiş oldu.
Maçtan sonra soyunma odasına giden Umut Nayir, Fenerbahçeli taraftarların ve oyuncuların yoğun isteğiyle sahaya geri döndü ve tribünleri selamladı.