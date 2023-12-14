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Fenerbahçeli futbolcular Umut Nayir'i yalnız bırakmadı! Kısa süre önce bebeğini kaybeden golcü oyuncuya hep birlikte sarıldılar...

14.12.2023 22:56 | Son Güncelleme:
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UEFA Avrupa Konferans Ligi H Grubu 6. maçında Fenerbahçe, sahasında karşılaştığı Slovak ekibi Spartak Trnava’yı 4-0’lık skorla mağlup etti. Bu sonuçla sarı-lacivertliler, H Grubu’nu lider tamamlayarak son 16’ya yükseldi. Mücadeledeki ilk golü atan Ferdi Kadıoğlu, kısa süre önce 16 haftalık bebeğini kaybeden Umut Nayir'a koştu ve duygu dolu anlar yaşandı.

Fenerbahçeli futbolcular Umut Nayir'i yalnız bırakmadı! Kısa süre önce bebeğini kaybeden golcü oyuncuya hep birlikte sarıldılar...
Umut Nayir

Umut Nayir

TR Türkiye
Yaş: 30 / Pozisyon Forvet
Oynadığı Takım: Fenerbahçe
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Fenerbahçe, UEFA Avrupa Konferans Ligi H Grubu son maçında konuk ettiği Slovakya'nın Spartak Trnava ekibini 4-0 yenerek grubunu lider tamamladı ve adını son 16 turuna yazdırdı.

BEBEKLERİNİ KAYBETMİŞLERDİ

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Umut Nayir'in hamile eşi Enfal Nayir, 16 haftalık bebeklerini kaybettiklerini açıklamıştı.

Umut Nayir'in eşi Enfal Diner, sosyal medya hesabından acı haberi paylaşarak, "Dün doktor kontrolüne gittiğimizde 16 haftalık bebeğimizin kalbinin durduğunu öğrendik. Bugün vedalaştık kızımızla. Bize ve acımıza saygı gösterip gereken hassasiyeti göstermenizi umuyoruz." ifadelerini kullanmıştı.

GOLÜ UMUT NAYİR'A ARMAĞAN ETTİ

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Ferdi Kadıoğlu, attığı golün ardından yedek kulübesine doğru koşarak Umut Nayir'in yanına doğru geldi. Milli golcüye sarılarak golü kutlayan sarı-lacivertli futbolcular, Umut Nayir'a moral vermiş oldu.

MAÇ SONUNDA KOŞARAK GELDİ

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Maçtan sonra soyunma odasına giden Umut Nayir, Fenerbahçeli taraftarların ve oyuncuların yoğun isteğiyle sahaya geri döndü ve tribünleri selamladı.

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