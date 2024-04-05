Fenerbahçeli futbolculardan yönetime 'Süper Kupa' talebi!

Fenerbahçe'nin gündemi Süper Kupa maçı! 7 Nisan'da Galatasarat ile Şanlıurfa'da oynanacak maçta oyuncularla ilgili flaş bir gelişme yaşandı. Fenerbahçe, yabancı hakem ve erteleme talebinin reddedilmesi sonrası pazar günü Galatasaray ile oynanacak Süper Kupa maçına U-19 takımıyla çıkma kararı almıştı.

OYUNCULARDAN YÖNETİME 'OYNAMA' TALEBİ!

Fenerbahçe'de alınan karara göre sarı lacivertliler maç öncesinde düzenlenecek basın toplantısına katılmayacak. Ayrıca Fenerbahçe kafilesi maçın oynanacağı gün 16.30 uçağıyla şehre gidecek.

Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre; Fenerbahçe takım kaptanları Edin Dzeko, Dusan Tadic, İrfan Can Kahveci başta olmak üzere oyuncuların tamamı Süper Kupa maçına çıkmak istediğini belirtti.

Haberde, yönetimin oyuncuların bu isteğine karşın karşılaşmaya U-19 takımıyla sahaya çıkma konusunda kararlı olduğu ve bu kararı oyunculara da ilettiği kaydedildi.

Sarı-lacivertlilerde Süper Kupa'nın oynanacağı gün olan 7 Nisan Pazar gününe de antrenman konulduğu aktarıldı.





