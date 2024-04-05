Fenerbahçeli futbolculardan yönetime 'Süper Kupa' talebi!

Fenerbahçe'nin gündemi Süper Kupa maçı! 7 Nisan'da Galatasarat ile Şanlıurfa'da oynanacak maçta oyuncularla ilgili flaş bir gelişme yaşandı. Fenerbahçe, yabancı hakem ve erteleme talebinin reddedilmesi sonrası pazar günü Galatasaray ile oynanacak Süper Kupa maçına U-19 takımıyla çıkma kararı almıştı.
Fenerbahçe'de alınan karara göre sarı lacivertliler maç öncesinde düzenlenecek basın toplantısına katılmayacak. Ayrıca Fenerbahçe kafilesi maçın oynanacağı gün 16.30 uçağıyla şehre gidecek.
Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre; Fenerbahçe takım kaptanları Edin Dzeko, Dusan Tadic, İrfan Can Kahveci başta olmak üzere oyuncuların tamamı Süper Kupa maçına çıkmak istediğini belirtti.
Haberde, yönetimin oyuncuların bu isteğine karşın karşılaşmaya U-19 takımıyla sahaya çıkma konusunda kararlı olduğu ve bu kararı oyunculara da ilettiği kaydedildi.
Sarı-lacivertlilerde Süper Kupa'nın oynanacağı gün olan 7 Nisan Pazar gününe de antrenman konulduğu aktarıldı.