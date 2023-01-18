Fenerbahçeli isimden Icardi'ye olay sözler! Yıldız oyuncuyu, intihar etmeyi bile düşünen Eboue'ye benzetti...

Galatasaray formasıyla 9 maça çıkıp 5 gol, 4 asistlik katkısıyla ön plana çıkan Icardi için Fenerbahçeli yorumcu Serdar Ali Çelikler'den flaş ifadeler geldi. Son haftalarda performansıyla büyük alkış toplayan Arjantinli oyuncunun sonunun Eboue gibi olabileceğini söyleyen Çelikler'e tepki geldi.

OKAN BURUK SIK SIK İZİN VERİYOR

Arjantinli yıldızın Wanda Nara ile problemler yaşadığı için sık sık izin kullandığını açıklayan Serdar Ali Çelikler, "Icardi'nin Wanda ile sorun yaşaması ve sık sık Arjantin'e uçması çok normal. Okan Buruk 3 haftada bir neredeyse özel izin veriyor" dedi.

"SONU EBOUE GİBİ OLABİLİR"

"Icardi'nin 2025'e kadar tüm gelirleri Wanda Nara'ya temlik edilmiş durumda. Yani Icardi'nin sonu Eboue gibi olabilir. Şimdi Türkiye'de aynı apartmanda oturuyorlarmış ama yan yana değil farklı dairelerde."

EBOUE ESKİ GÜNLERİNİ ARIYOR

Maddi olarak büyük sıkıntı içinde olan eski Galatasaraylı yıldız Eboue, eşiyle boşanması ardından zor günler geçiriyor. Verdiği bir röportajda intihar etmeyi düşündüğünü dile getirmişti.



