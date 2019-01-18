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Slimani için transfer iddiası

FENERBAHÇE HABERLERİ  | 18.01.2019 19:58 | Son Güncelleme

Kiralık olarak Fenerbahçe'de forma giyen Islam Slimani, İspanyol basınına göre Sevilla tarafından isteniyor. Haberde Slimani'nin de La Liga'da oynamaya sıcak baktığı öne sürüldü.

Slimani için transfer iddiası

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Fenerbahçe'nin sezon başında İngiltere Premier League takımlarından Leicester City'den kiraladığı Islam Slimani'ya iddialara göre Sevilla talip oldu.

Marca gazetesinin haberine göre, kadrosuna kiralık olarak bir forvet takviyesi arayışında olan Sevilla, Slimani'yi gündemine aldı. Cezayirli santrforun da İspanya La Liga'da oynamaya sıcak baktığı öne sürüldü.

Bu sezon 21 maçta 4 gol atan 30 yaşındaki futbolcunun Fenerbahçe ile olan kiralık sözleşmesi sezon sonunda bitiyor. (NTVSpor)

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Fenerbahçe Islam Slimani sevilla

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