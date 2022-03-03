Fenerbahçeli Jose Sosa Fikret ormanın yeğeni ve Özlem Yıldız'la yakalandı! Jose Sosa içeride dans etti dışarıda arabaya almadı

Sunucu Özlem Yıldız, Fikret ormanın yeğeni Gamze Orman ve Fenerbahçe’nin yıldız futbolcusu Jose Sosa bir otel çıkışı görüntülendi. Yıldız futbolcu otelden iki arkadaşı ve Özlem Yıldız’la birlikte ayrılırken yakalanınca futbolcunun ekibi panikledi. Sosa apar topar aracına bindi.

Sosa Özlem Yıldız ve Gamze Orman ile birlikte yakalanınca açıklama yapmadı. Beşiktaş pazarlamada bir dönem çalışan Fikret Orman'ın yeğeni Gamze Orman geçtiğimiz gece Sosa ile dans ettiği anları da hesabından paylaştı.

ARACINA BİNDİRMEDİ

Sosa'nın arkadaşı otelin önünde bekleyen Orman ve Özlem Yıldız'a “Sosa’nın yanına gitmeyin, siz taksiyle gidin” diye seslendi. Sosa'nın doğum günü etkinliğinde dans ettiği Orman'ı aracına almaması dikkatlerden kaçmadı.

Özlem Yıldız ise muhabirlere açıklama yapma gereği duydu. Ünlü isim yakalanmasının ardından “Benim kesinlikle Sosa ile bir alakam yok, bilginiz olsun!" dedi.





