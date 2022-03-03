MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Fenerbahçeli Jose Sosa Fikret ormanın yeğeni ve Özlem Yıldız'la yakalandı! Jose Sosa içeride dans etti dışarıda arabaya almadı

Fenerbahçeli Jose Sosa Fikret ormanın yeğeni ve Özlem Yıldız'la yakalandı! Jose Sosa içeride dans etti dışarıda arabaya almadı

03.03.2022 10:22 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Fenerbahçe’nin yıldız futbolcusu Jose Sosa otel çıkışı görüntülenince katıldığı etkinlikte dans ettiği Fikret ormanın yeğeni Gamze Orman'ı ve Özlem Yıldız'ı aracına almadı. Futbolcunun arkadaşı, içeriden Özlem Yıldız’la beraber çıkan Orman'a “Siz taksiyle gidin” diye seslendi. Orman ve Sosa'nın Sercan Yaşar'ın doğum gününde dans ettiği anlar ise sosyal medyaya yansıdı!

Fenerbahçeli Jose Sosa Fikret ormanın yeğeni ve Özlem Yıldız'la yakalandı! Jose Sosa içeride dans etti dışarıda arabaya almadı

Sunucu Özlem Yıldız, Fikret ormanın yeğeni Gamze Orman ve Fenerbahçe’nin yıldız futbolcusu Jose Sosa bir otel çıkışı görüntülendi. Yıldız futbolcu otelden iki arkadaşı ve Özlem Yıldız’la birlikte ayrılırken yakalanınca futbolcunun ekibi panikledi. Sosa apar topar aracına bindi.

Sosa Özlem Yıldız ve Gamze Orman ile birlikte yakalanınca açıklama yapmadı. Beşiktaş pazarlamada bir dönem çalışan Fikret Orman'ın yeğeni Gamze Orman geçtiğimiz gece Sosa ile dans ettiği anları da hesabından paylaştı.

tktm

ARACINA BİNDİRMEDİ

Sosa'nın arkadaşı otelin önünde bekleyen Orman ve Özlem Yıldız'a “Sosa’nın yanına gitmeyin, siz taksiyle gidin” diye seslendi. Sosa'nın doğum günü etkinliğinde dans ettiği Orman'ı aracına almaması dikkatlerden kaçmadı.

0x0-capkinlik-turuna-cikan-jose-sosa-fena-sobelendi-ozlem-yildiz-ve-esmer-bir-guzelle-gazetecilere-yakalaninca-ter-1646247902436

Özlem Yıldız ise muhabirlere açıklama yapma gereği duydu. Ünlü isim yakalanmasının ardından “Benim kesinlikle Sosa ile bir alakam yok, bilginiz olsun!" dedi.

0x0-capkinlik-turuna-cikan-jose-sosa-fena-sobelendi-ozlem-yildiz-ve-esmer-bir-guzelle-gazetecilere-yakalaninca-ter-1646247952430

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
2022 birleşme partisinde neler olacak?2022 birleşme partisinde neler olacak?
Gömleğinin tüm düğmelerini açıp... Leopar desenli sütyeniyle peş peşe paylaştı!Gömleğinin tüm düğmelerini açıp... Leopar desenli sütyeniyle peş peşe paylaştı!
Cinsel tercihlerini değiştiriyorlarCinsel tercihlerini değiştiriyorlar
Anahtar Kelimeler:
José Sosa
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Mastürbasyon sorusuna verdiği yanıt olay oldu!

Mastürbasyon sorusuna verdiği yanıt olay oldu!

Survivor'dan elenen yarışmacı belli oldu! Dominik macerası kısa sürdü

Survivor'dan elenen yarışmacı belli oldu! Dominik macerası kısa sürdü

Karısı sınırları zorladı! 'Abla belin kırılacak'

Karısı sınırları zorladı! 'Abla belin kırılacak'

"37 kilodan 65 kiloya çıktım!" İşte son hali

"37 kilodan 65 kiloya çıktım!" İşte son hali

Pazar kahvaltılarının vazgeçilmez adresi olacaksınız!

Pazar kahvaltılarının vazgeçilmez adresi olacaksınız!

Hem lezzetli hem sağlıklı birbirinden güzel tarifler

Hem lezzetli hem sağlıklı birbirinden güzel tarifler

İlginizi Çekebilir

Takıntısı yüzünden bu hale geldi! Yıllarca fark edemedi

Takıntısı yüzünden bu hale geldi! Yıllarca fark edemedi

Korkunç taciz! Elinde silahla...

Korkunç taciz! Elinde silahla...

En iyilere rakip performansta 3000 TL altı akıllı telefonlar

En iyilere rakip performansta 3000 TL altı akıllı telefonlar

Ukraynalı sanatçının sözleri olay oldu! “Zamanında Atatürk...”

Ukraynalı sanatçının sözleri olay oldu! “Zamanında Atatürk...”

Tanığa saldırıp küfürler etti! "Bana dil çıkardı, tahrik etti"

Tanığa saldırıp küfürler etti! "Bana dil çıkardı, tahrik etti"

Camdaki Kız Nalan'ın kombinlerini beğenenlere alternatif öneriler

Camdaki Kız Nalan'ın kombinlerini beğenenlere alternatif öneriler

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.