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Fenerbahçeli Jose Sosa magazincilere yakalandı! ''Maçta bu kadar...''

03.03.2022 10:27 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Fenerbahçeli futbolcu Jose Sosa, otel çıkışı magazinciler tarafından görüntülendi. Kameraları görünce panik yapan yıldız oyuncu, içeriden Özlem Yıldız’la beraber çıkan genç kadına “Siz taksiyle gidin” diye seslendi. Sosyal medyada bu olay gündem olurken yapılan yorumlar da bir hayli değişikti...

Fenerbahçeli Jose Sosa magazincilere yakalandı! ''Maçta bu kadar...''
Jose Sosa

Jose Sosa

ARJ Arjantin
Yaş: 37 / Pozisyon Orta Saha
Oynadığı Takım: Fenerbahçe
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Fenerbahçe'de gösterdiği performans ile eleştirilen Jose Sosa, saha dışında gündeme gelmeye devam ediyor. Taraftarların sık sık eleştirdiği ve takımdan gönderilmesi için baskı yaptığı Arjantinli oyuncu magazincilere fena yakalandı.

OTEL ÇIKIŞI YAKALANDI

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Eğlencede Beşiktaş’ın eski başkanı Fikret Orman’ın yeğeni Gamze Orman da vardı. Yıldız futbolcu otelden biri erkek diğeri kadın iki arkadaşı ve Özlem Yıldız’la birlikte ayrıldı. Kapıda bekleyen muhabirleri gören Jose Sosa büyük panik yaşadı. Ne yapacağını bilemeyen yıldız futbolcu, aracına erkek arkadaşıyla beraber bindi. Otelden elinde alkol şişesiyle çıkan Jose Sosa, muhabirleri görünce şişeyi paltosunun içine sakladı.

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SOSYAL MEDYA YIKILDI! ''MAÇTA BU KADAR ÇEVRE KONTROLÜ YAPMIYOR...

Performansıyla sık sık eleştirilen Sosa'ya sosyal medyada eleştiriler çoğaldı. Çıkan bu haberin ardından Sosa'nın videolarını paylaşan taraftarlar, ''Maçta bu kadar çevre kontrolü yapmıyor'' ifadelerine yer verdi. Bu paylaşım kısa süre içinde yüzlerce beğeni aldı.

ESKİ BEŞİKTAŞ BAŞKANININ YEĞENİ

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Fenerbahçe Futbol Kulübü José Sosa
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