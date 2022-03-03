Fenerbahçeli Jose Sosa magazincilere yakalandı! ''Maçta bu kadar...''

Fenerbahçe'de gösterdiği performans ile eleştirilen Jose Sosa, saha dışında gündeme gelmeye devam ediyor. Taraftarların sık sık eleştirdiği ve takımdan gönderilmesi için baskı yaptığı Arjantinli oyuncu magazincilere fena yakalandı.

OTEL ÇIKIŞI YAKALANDI

Eğlencede Beşiktaş’ın eski başkanı Fikret Orman’ın yeğeni Gamze Orman da vardı. Yıldız futbolcu otelden biri erkek diğeri kadın iki arkadaşı ve Özlem Yıldız’la birlikte ayrıldı. Kapıda bekleyen muhabirleri gören Jose Sosa büyük panik yaşadı. Ne yapacağını bilemeyen yıldız futbolcu, aracına erkek arkadaşıyla beraber bindi. Otelden elinde alkol şişesiyle çıkan Jose Sosa, muhabirleri görünce şişeyi paltosunun içine sakladı.

SOSYAL MEDYA YIKILDI! ''MAÇTA BU KADAR ÇEVRE KONTROLÜ YAPMIYOR...

Performansıyla sık sık eleştirilen Sosa'ya sosyal medyada eleştiriler çoğaldı. Çıkan bu haberin ardından Sosa'nın videolarını paylaşan taraftarlar, ''Maçta bu kadar çevre kontrolü yapmıyor'' ifadelerine yer verdi. Bu paylaşım kısa süre içinde yüzlerce beğeni aldı.

ESKİ BEŞİKTAŞ BAŞKANININ YEĞENİ



