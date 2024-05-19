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Fenerbahçeli kadın taraftar, formasını giyip Galatasaray tesislerinin önüne gitti!

Emre Şen Emre Şen Mynet Spor Servisi Sorumlusu
19.05.2024 16:23
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Derbi öncesi Florya Metin Oktay Tesisleri'nde toplanan Galatasaraylı taraftarlar, o sırada tesislerin önünden geçen Fenerbahçe formalı bir kadına tepki gösterdi.

Süper Lig'in 37'nci haftasında RAMS Park'ta oynanacak Galatasaray-Fenerbahçe derbisi öncesi çok sayıda Sarı-kırmızılı taraftar Florya Metin Oktay Tesisleri önünde toplanarak tezahürat ve marşlarla takımlarına moral verdi.

FENERBAHÇE FORMALI KADINA TEPKİ

Takımın tesislerden çıkışını bekleyen Sarı-kırmızılı taraftarlar, o sırada yanlarından geçen Fenerbahçe formalı bir kadına tepki gösterdi. Ardından Sarı-kırmızılı bir taraftarın Fenerbahçe formalı kadına şişe fırlattığı kameralara yansıdı.

Fenerbahçe taraftarı, Çevik Kuvvet Polisi'nin eşliğinde kalabalıktan uzaklaştırıldı.

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