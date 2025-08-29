SPOR

Fenerbahçeli Kerem Aktürkoğlu Galatasaray'ın efsanesi Fatih Terim ile olan fotoğrafını sildi! Tepkilerin ardı arkası kesilmedi...

Fenerbahçe'ye transfer olan Kerem Aktürkoğlu, Galatasaray efsanesi Fatih Terim'in fotoğraflarını sildi, tepkiler peş peşe geldi.

Fenerbahçeli Kerem Aktürkoğlu Galatasaray'ın efsanesi Fatih Terim ile olan fotoğrafını sildi! Tepkilerin ardı arkası kesilmedi...
Kerem Aktürkoğlu

Kerem Aktürkoğlu

Fenerbahçe’nin yeni transferi milli yıldız Kerem Aktürkoğlu’nun sosyal medyadan yaptıkları gündem olmaya devam ediyor. Sarı lacivertli kulübe gelir gelmez önce Galatasaray dönemine ait tüm fotoğrafları silen yıldız futbolcu, ardından bir çarpıcı harekette daha bulundu.

TERİM'İ SİLDİ...

Fenerbahçeli Kerem Aktürkoğlu Galatasaray ın efsanesi Fatih Terim ile olan fotoğrafını sildi! Tepkilerin ardı arkası kesilmedi... 1

Fenerbahçe'nin yeni transferi Kerem Aktürkoğlu, Fatih Terim ile olan fotoğrafını Instagram hesabından sildi. Bu olayın ardından tepkiler peş peşe geldi.

MERVE TERİM PAYLAŞTI! SOSYAL MEDYA YIKILDI…

Fenerbahçeli Kerem Aktürkoğlu Galatasaray ın efsanesi Fatih Terim ile olan fotoğrafını sildi! Tepkilerin ardı arkası kesilmedi... 2

Fatih Terim’ın kızı Merve Terim’den cevap gecikmedi. Merve Terim, instagram hesabından yaptığı açıklamada, "Bu gözden kaçmış olabilir mi?" diyerek Kerem Aktürkoğlu’nu etiketledi. Merve Terim paylaşımında Kerem Aktürkoğlu’nun o dönemki hocası Fatih Terim ile alakalı övgü dolu sözlerini koydu.

