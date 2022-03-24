Fenerbahçeli Kim Min-Jae'ye İtalya'dan dev talip!

Bu sezon yaptığı transferlerin bazılarından istediği verimi alamayan Fenerbahçe'de sezon başında takıma katılan KimMin-Jae, performansıyla taraflı tarafsız herkesin beğenisini toplamıştı. Sarı - lacivertli futbolcu, İtalya Ligi Serie A devi Napoli'nin radarına girmiş durumda. İşte haberin detayları...

Kim Min-Jae, Güney Kore'nin AFC Dünya Kupası Elemeleri'nde bugün İran ile oynayacağı maçta forma giyecek.

ÖZEL TAKİP

Bu durumdan daha önemlisi ise gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çeken Kim'in scoutlar tarafından izlenecek olması.

Bu sezon hem ligde hem de Avrupa kupalarında başarılı maçlar çıkararak Avrupa'nın önde gelen takımlarının radarına giren 25 yaşındaki stopere İtalyan ve İngiliz ekipleri talip olmuştu.

NAPOLI PUSUDA

Bugünkü maçta da Kim'in özel misafirleri olacak ve yıldız ismi tribünden özel olarak takip edecek. Kim Min-jae'ye İtalyan ekibi Napoli'nin ilgisi olduğu biliniyor. Bugünkü maçı İngiltere'den de bazı takımların scoutlarının izleyeceği belirtildi.

(Akşam)

