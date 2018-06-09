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Fenerbahçeli Nabil Dirar'a kötü haber

DÜNYA KUPASI 2018 HABERLERİ  | 09.06.2018 15:49 | Son Güncelleme

Fenerbahçe'nin Faslı yıldızı Nabil Dirar'ın Dünya Kupası kadrosundan çıkarılabileceği iddia edildi.

Fenerbahçeli Nabil Dirar'a kötü haber

Fenerbahçe'nin Faslı sağ kanat oyuncusu Nabil Dirar, Dünya Kupası öncesi sakatlık şokuyla sarsıldı. L'équipe gazetesinin okuyucularıyla paylaştığı habere göre 32 yaşındaki yıldız, 2018 Rusya öncesi baldırından sakatlandı. Haberde Sarı Lacivertli oyuncunun kadrodan çıkarılabileceği belirtilirken yerine düşünülen isminse Oualid El Hajjam olduğu kaydedildi. Fas, turnuvadaki ilk maçını 15 Haziran Cumartesi günü İran'la oynayacak. (FANATİK)

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Anahtar Kelimeler:
Fenerbahçe Spor Toto Süper Lig nabil dirar 2018 dünya kupası

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