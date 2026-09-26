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Fenerbahçeli Nene'den şov! Mali'nin genç yıldızı döktürdü

2027 Afrika Uluslar Kupası Elemeleri'nde Mali, Yeşil Burun Adaları'nı 3-1 mağlup etti. Fenerbahçeli Dorgeles Nene attığı iki golle karşılaşmaya damga vururken, mücadelede Türkiye'den 6 futbolcu forma giydi.

Fenerbahçeli Nene'den şov! Mali'nin genç yıldızı döktürdü
Burak Kavuncu
Dorgeles Nene

Dorgeles Nene

MLİ Mali
Yaş: 24 / Pozisyon Forvet
Oynadığı Takım: Fenerbahçe
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2027 Afrika Uluslar Kupası Elemeleri K Grubu'nun ilk maçında Mali ile Yeşil Burun Adaları karşı karşıya geldi. Mali'nin 3-1 kazandığı mücadelede Fenerbahçe forması giyen Dorgeles Nene, attığı iki golle galibiyetin başrolünü üstlendi.

MALİ MAÇA GOLLE BAŞLADI

Fenerbahçeli Nene den şov! Mali nin genç yıldızı döktürdü 1

Karşılaşmanın 5. dakikasında Ange Martial Tia'nın golüyle Mali 1-0 öne geçti. Yeşil Burun Adaları ise 10. dakikada Trabzonspor forması giyen Sidny Lopes Cabral'ın kaydettiği golle skoru eşitledi.

İlk yarının son bölümünde sahneye Dorgeles Nene çıktı. Fenerbahçeli futbolcu, 45. dakikada attığı golle Mali'yi yeniden öne geçirdi ve takımını soyunma odasına 2-1 üstün götürdü.

DORGELES NENE'DEN İKİ GOL

İkinci yarıya da hızlı başlayan Mali'de Dorgeles Nene bir kez daha fileleri havalandırdı. 51. dakikada kendisinin ikinci, takımının üçüncü golünü kaydeden 23 yaşındaki futbolcu, skoru 3-1'e taşıdı.

Nene, 71. dakikada yerini Gaoussou Kyassou Diarra'ya bıraktı. Fenerbahçeli yıldız, iki golle galibiyette önemli rol oynadı.

TÜRKİYE'DEN 6 FUTBOLCU SAHADA

Fenerbahçeli Nene den şov! Mali nin genç yıldızı döktürdü 2

Mali ile Yeşil Burun Adaları arasındaki mücadelede Türkiye'de forma giyen 6 futbolcu sahne aldı.

Trabzonspor'un sağ beki Wagner Pina, Yeşil Burun Adaları'nın ilk 11'inde başladığı karşılaşmada 90 dakika görev yaptı. Bordo-mavili ekibin diğer oyuncusu Sidny Lopes Cabral ise takımının tek golünü kaydetti.

Gençlerbirliği forması giyen Sekou Koita, 85. dakikada oyuna dahil olurken, kariyerini Iğdır FK'da sürdüren Ryan Mendes 87 dakika sahada kaldı. Antalyasporlu Nuno da Costa ise 67. dakikada oyundan çıktı.

NENE'DEN MAÇ SONRASI MESAJ

Fenerbahçeli Nene den şov! Mali nin genç yıldızı döktürdü 3

Dorgeles Nene, Mali'nin galibiyetinin ardından sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda milli takım formasını giymenin kendisi için taşıdığı gurura dikkat çekti.

Fenerbahçeli futbolcu paylaşımında, "Bu formayı giymek her zaman aynı gurur. Takımdan güzel performans, destekleri için taraftarlara teşekkürler. Hep birlikte devam ediyoruz." ifadelerini kullandı.

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Anahtar Kelimeler:
Trabzonspor Mali Yeşil Burun Adaları fenerbahçe Dorgeles Nene
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