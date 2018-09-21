Fenerbahçeli sanatçı Alişan'dan Phillip Cocu tepkisi

UEFA Avrupa Ligi D Grubu ilk maçında Fenerbahçe, deplasmanda Dinamo Zagreb'e 4-1 mağlup oldu.
Ünlü sanatçı Alişan, Fenerbahçe 4. golü yediği sırada Twitter'dan tepkisini gösterdi ve değişim istedi.
İşte Alişan'ın attığı tweetler:
"Başkanım yol yakınken lütfen Cocu'yu gönderip,Fenerbahçe'yi bilen, Türkiye'yi tanıyan bir Türk TD getirelim takımın başına. Örnek: Ersun Yanal!!!"
"Amatör ligde bu golü bir takım yese, başkan aşağı iner tokatlar futbolcuları... Ya sabır Allah'ım ya sabır ya sabır ya sabır ya sabır ya sabır ya sabır"
"Başkanım facia yaşanmazsa değiştirmem demiştiniz... Facia yaşanıyor!!! Ve bu maç gösterdi ki Cocu çok ama çok yanlış bir seçim!! KADIKÖY DE bir facia yaşamadan Çocu'ya bu gece elveda diyelim.."
ÖZET | Beşiktaş 3 - 1 Sarpsborg (UEFA Avrupa Ligi I Grubu)
FIFA resmen açıkladı! Türkiye...
UEFA, Galatasaray ile yaptığı sözleşmeyi yeniden incelemeye başladı
Hıncal Uluç'tan Fatih Terim'e olay yaratan sözler!
Milos Krasic Fenerbahçe yaşadıklarının benzerini Lechia Gdansk’ta da yaşadı
Beşiktaş'tan Oliver Giroud hamlesi
Trabzonspor'da Burak Yılmaz'ın Göztepe maçında oynayacağı belirtildi
Fenerbahçe'de Valbuena Dinamo Zagreb ile oynanacak maçta kadroya alınmadı
Fenerbahçe'den Acun Ilıcalı sürprizi
Arda Turan ve Sinem Kobal, Erman Toroğlu ve Gökmen Özdenak'a açtığı tazminat davasını kazandı!
Fenerbahçe forması giyen Amanda Cerny Türkiye'ye geldi
İtalya Serie B'deki maçlara süresiz ara verildi
Taraftar hakeme saldırdı, maç tatil edildi!
Okuyucu Yorumları 0 yorum