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Fenerbahçeli sanatçı Alişan'dan Phillip Cocu tepkisi

FENERBAHÇE HABERLERİ  | 21.09.2018 07:53 | Son Güncelleme

UEFA Avrupa Ligi'nde Dinamo Zagreb'e 4-1 mağlup olan Fenerbahçe'de taraftarlar skora büyük tepki gösterdi.

Fenerbahçeli sanatçı Alişan'dan Phillip Cocu tepkisi

UEFA Avrupa Ligi D Grubu ilk maçında Fenerbahçe, deplasmanda Dinamo Zagreb'e 4-1 mağlup oldu.

Ünlü sanatçı Alişan, Fenerbahçe 4. golü yediği sırada Twitter'dan tepkisini gösterdi ve değişim istedi.

İşte Alişan'ın attığı tweetler:

"Başkanım yol yakınken lütfen Cocu'yu gönderip,Fenerbahçe'yi bilen, Türkiye'yi tanıyan bir Türk TD getirelim takımın başına. Örnek: Ersun Yanal!!!"

"Amatör ligde bu golü bir takım yese, başkan aşağı iner tokatlar futbolcuları... Ya sabır Allah'ım ya sabır ya sabır ya sabır ya sabır ya sabır ya sabır"

"Başkanım facia yaşanmazsa değiştirmem demiştiniz... Facia yaşanıyor!!! Ve bu maç gösterdi ki Cocu çok ama çok yanlış bir seçim!! KADIKÖY DE bir facia yaşamadan Çocu'ya bu gece elveda diyelim.."

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