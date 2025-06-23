Fenerbahçeli taraftarlar kombine kart yenilemek için uzun kuyruklar oluşturdu

Yeni sezonda geçerli olacak kombine kartlar için eski hak sahiplerine tanınan yer değişikliği hakkı bugün saat 17.00 itibarıyla sona erecek. Yer değişikliği yapmak isteyen hak sahiplerinin, yenileme sürecinde mevcut koltuklarını güncellemiş olmaları gerekiyor. Aksi takdirde satış işlemi gerçekleştirilmeyecek.
Yer değişikliği sürecinin tamamlanmasının ardından, Yüksek Divan Kurulu, kongre ve temsilci üyeler 24 Haziran Salı günü saat 10.00’dan, 25 Haziran Çarşamba günü saat 09.00’a kadar öncelikli kombine alım hakkından yararlanabilecek.
Genel satışlar ise 25 Haziran Çarşamba günü 10.00-17.00 saatleri arasında yapılacak. Öğrenci tribünü kombine kartları ise 26 Haziran Perşembe günü aynı saat aralığında satışa sunulacak.
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