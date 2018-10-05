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Fenerbahçeli taraftarlardan başkan Ali Koç'a 'Ersun Yanal' tezahüratı

FENERBAHÇE HABERLERİ  | 05.10.2018 08:24 | Son Güncelleme

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi’nde Spartak Trnava’yı 2-0 mağlup ederek ilk galibiyetini aldı. Maç sonrası Ali Koç'un aracını durduran taraftarlar "Ersun Yanal" tezahüratlarında bulundu.

Fenerbahçeli taraftarlardan başkan Ali Koç'a 'Ersun Yanal' tezahüratı

UEFA Avrupa Ligi'nde Fenerbahçe’nin sahasında Spartak Trnava ile oynadığı maçının ilk yarısı golsüz sona ermesinin ardından tribünlerden Ersun Yanal sesleri yükseldi. Kale arkası tribünlerinden yükselen tezahüratlara daha sonra tüm stat eşlik etti.

F.Bahçeli taraftarlar maçın ardından Ali Koç'un bulunduğu aracı durdurarak Ersun Yanal tezahüratı yaptılar. (FANATİK)

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