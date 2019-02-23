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Fenerbahçeli taraftarlardan derbi öncesi ziyaret

FENERBAHÇE HABERLERİ  | 23.02.2019 14:33 | Son Güncelleme

Fenerbahçeli taraftarlar, Beşiktaş ile oynanacak derbi öncesi sarı-lacivertli futbolcuları antrenmanda ziyaret etti.

Fenerbahçe ile Beşiktaş arasında oynanacak olan derbi öncesinde sarı-lacivertli taraftar grupları Fenerbahçeli futbolcuları Samandıra Can Bartu Tesisleri’nde ziyaret etti. Antrenman başlamadan önce futbolculara tezahürat yapan taraftarlar Teknik Direktör Ersun Yanal ve Volkan Demirel’e çiçek takdim etti. Taraftarlar oynanacak derbi öncesinde futbolculardan galibiyet sözü aldı.

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Anahtar Kelimeler:
Fenerbahçe Beşiktaş Spor Toto Süper Lig Samandıra

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Okuyucu Yorumları 2 yorum
Ben de;Sırra kadem basan Rüştü,pardon Sadık'ı dövecekler sandıydım
Magazin takımı oldun artık Fenerbahçe...
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