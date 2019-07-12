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Fenerbahçeli taraftarlardan Emre Belözoğlu'na yoğun ilgi

FENERBAHÇE HABERLERİ  | 12.07.2019 15:56 | Son Güncelleme

Düzce'nin Kaynaşlı ilçesindeki Topuk Yaylası Tesisleri'nde yeni sezon hazırlıklarına devam eden Fenerbahçe'de bazı futbolcular Cuma Namazı'na gitti. Sarı-lacivertli taraftarlar, cami çıkışında futbolculara yoğun ilgi gösterdi.

Sarı-lacivertli futbolcular, Topuk Yaylası tesislerinin yakınında bulunan Bıçkıyanı Köyü'nde bulunan camide Cuma Namazı'nı kılmaya gitti. Jandarmanın güvenlik önlemi aldığı cami çıkışında taraftarlar, Cuma Namazı'na gelen Emre Belözoğlu, Sadık Çiftpınar, Altay Bayındır, Vedat Muriç ve genç oyunculara ilgi gösterdi. Emre Belözoğlu ile Vedat Muriç taraftarlarların fotoğraf çektirme isteklerini kırmazken forma imzalayıp tesislere geri döndüler.

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Anahtar Kelimeler:
Spor Toto Süper Lig Fenerbahçe topuk yaylası emre belözoğlu

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