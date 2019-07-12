Fenerbahçeli taraftarlardan Emre Belözoğlu'na yoğun ilgi

Sarı-lacivertli futbolcular, Topuk Yaylası tesislerinin yakınında bulunan Bıçkıyanı Köyü'nde bulunan camide Cuma Namazı'nı kılmaya gitti. Jandarmanın güvenlik önlemi aldığı cami çıkışında taraftarlar, Cuma Namazı'na gelen Emre Belözoğlu, Sadık Çiftpınar, Altay Bayındır, Vedat Muriç ve genç oyunculara ilgi gösterdi. Emre Belözoğlu ile Vedat Muriç taraftarlarların fotoğraf çektirme isteklerini kırmazken forma imzalayıp tesislere geri döndüler.
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