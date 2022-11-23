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Fenerbahçeli taraftarların 'GOAT' dediği Enner Valencia'da beklenen oldu! 2 yıl daha Kadıköy'de...

23.11.2022 10:48 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberleri: Fenerbahçe'de teknik direktör Jorge Jesus'un göreve gelmesiyle birlikte performansını zirveye çıkaran ve şu anda Spor Toto Süper Lig'in gol kralı konumunda bulunan Enner Valencia'nın geleceği merak ediliyordu. Sarı - lacivertli taraftarların "GOAT" (Tüm zamanların en iyisi) lakabını taktığı Ekvadorlu yıldız, Dünya Kupası'na da fırtına gibi başlarken, yönetimden flaş bir hamle geldi. Fenerbahçe, Enner Valencia'nın sözleşmesini uzatma kararı aldı.

Fenerbahçeli taraftarların 'GOAT' dediği Enner Valencia'da beklenen oldu! 2 yıl daha Kadıköy'de...

Son dakika haberleri: Fenerbahçe'de sezon başında göreve gelen teknik direktör Jorge Jesus, futbolculara pozitif bir etkide bulunmuştu. Sarı - lacivertlilerin tecrübeli hocasının dokunduğu oyuncular arasında en dikkat çekeni Enner Valencia olmuştu. Kariyerinin en golcü sezonunu geçiren yıldız ismin geleceği merak ediliyordu.

DÜNYA KUPASI'NA DA FIRTINA GİBİ BAŞLADI

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Spor Toto Süper Lig'de çıktığı 12 maçta attığı 13 golle gol krallığı koltuğunda oturan Ekvadorlu futbolcu, FIFA Dünya Kupası'na da fırtına gibi başladı.

KATAR'A İKİ GOL ATTI

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Turnuvanın açılış maçında ev sahibi Katar'a attığı 2 golle takımını galibiyete taşıyan Valencia için Fenerbahçe Yönetimi de harekete geçti.

İKİ YILLIK SÖZLEŞME

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Sabah'ın haberine göre; Fenerbahçe, Dünya Kupası'nın ardından oyuncuya 2 yıllık sözleşme teklif edecek.

OCAK AYINDAKİ TEKLİFLERE KAPILAR KAPANDI

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Yıldız golcü için ocak ayında gelecek olan tekliflere kapıyı şimdiden kapatan sarı - lacivertlilerin oyuncuyla sözleşme imzalayarak sezonu garanti altına almak istediği kaydedildi.

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