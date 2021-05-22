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Fenerbahçeli Tisserand ailesi ile Kapadokya tatilinde

22.05.2021 12:03 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Fenerbahçe’nin başarılı defans oyuncusu Marcel Tisserand, ailesi ile birlikte Kapadokya’da tatil yapıyor.

Fenerbahçeli Tisserand ailesi ile Kapadokya tatilinde

Süper Lig'in sona ermesinin ardından Fenerbahçe’nin başarılı defans oyuncusu Marcel Tisserand ailesi ile birlikte tatilini Kapadokya’da geçiriyor.

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Kapadokya bölgesinin tarihi ve turistik yerlerini ziyaret eden Tisserand o anlarını sosyal medya hesabından “Türkler her zamanki gibi misafirperver. Teşekkürler Kapadokya” notu ile paylaştı.

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Fenerbahçeli futbolcu Tisserand ailesi ile birlikte Avanos ilçesinde halı mağazasını gezerken daha sonra ise Paşabağları, Kızılçukur vadisi ve Göreme'de balon ile birlikte fotoğraflarını paylaştı.

KAYNAK: İHA
FOTOĞRAF: İHA

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Anahtar Kelimeler:
Fenerbahçe Futbol Kulübü Marcel Tisserand
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