MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Fenerbahçeli voleybolcu Arina Fedorovtseva ve kaleci Berke Özer aşkı belgelendi! İşte ilk fotoğraf

Fenerbahçeli voleybolcu Arina Fedorovtseva ve kaleci Berke Özer aşkı belgelendi! İşte ilk fotoğraf

19.09.2023 14:34 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Geçen sezon Fenerbahçe Opet ile Misli Sultanlar Ligi şampiyonluğuna ulaşan Arina Fedorovtseva yeni sezon öncesi aşk hayatıyla magazin gündemine bomba gibi düştü. Arina, geçtiğimiz günlerde eski Fenerbahçeli Berke Özer ile ele ele görüntülenmişti. Ünlü çiftten yeni kare geldi.

Fenerbahçe Opet Kadın Voleybol Takımı'nın yıldızı Arina Fedorovtseva özel hayatıyla konuşulmaya başlandı. Arina, geçtiğimiz günlerde bir AVM'de eski Fenerbahçeli Berke Özer ile ele ele görüntülenmişti.

Fenerbahçe Opet Kadın Voleybol Takımı, Dinamo Kazan ve Rusya’nın alt yaş milli takımlarında gösterdiği performansla dikkat çeken Rus smaçör Arina Fedorovtseva’yı 2021 yılında renklerine bağlamıştı.

Arina

Fenerbahçe Opet forması giyen Arina Fedorovtseva, gösterdiği performans ile taraftarın kısa sürede beğenisini topladı.

tribiünden

Son zamanlarda adı Eyüpspor kalecisi Berke Özer ile anılan Arina Federovtseva Eyüpspor-Giresunspor maçını tribünden takip etmişti.

Berke Özer

Arina'nın maçı tribünden takip etmesinin ardından bu iddialar güçlenirken ünlü çiftten yeni fotoğraf geldi. Dün akşam yemeği için arkadaşlarıyla bir araya gelen Arina Fedorovtseva ile Berke Özer'in yemek anında yana yana oturdu.

ilk kare

Sosyal medyada hızla yayılan bu kare aşkın ilk belgesi olarak nitelendirildi. Ünlü çifte; 'Çok yakışıyorlar', 'Bambaşka bir çift olmuş' gibi yorumlar yapıldı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Lüks villasıyla gündem oldu! İçinde yok yok... Lüks villasıyla gündem oldu! İçinde yok yok...
Aylık kazancı şoke etti! "En az 1 milyon dolar kazanmam gerek"Aylık kazancı şoke etti! "En az 1 milyon dolar kazanmam gerek"
Esra Erol'da yer yerinden oynadı! Kendisinden 22 yaş büyük kadına aşık oldu, sosyal medyayı ikiye böldüEsra Erol'da yer yerinden oynadı! Kendisinden 22 yaş büyük kadına aşık oldu, sosyal medyayı ikiye böldü
Anahtar Kelimeler:
Berke Özer arina fedorovtseva magazin ele

En Çok Okunan Haberler

SON DAKİKA | Erdoğan'dan memur ve emekli maaş zammı açıklaması: Verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz

SON DAKİKA | Erdoğan'dan memur ve emekli maaş zammı açıklaması: Verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz

Bu tarihlere dikkat! Yazın ortasında 'rekor' geliyor

Bu tarihlere dikkat! Yazın ortasında 'rekor' geliyor

MEB, tarih verip duyurdu! Öğretmenler dikkat

MEB, tarih verip duyurdu! Öğretmenler dikkat

Kabine sonrası açıkladı: "O ülke Türkiye'ye önemli yatırımlar yapacak"

Kabine sonrası açıkladı: "O ülke Türkiye'ye önemli yatırımlar yapacak"

EYT ile erken emekli olmak isteyenler için yeni karar!

EYT ile erken emekli olmak isteyenler için yeni karar!

Korkunç olay! Tatile gittiği yerde Buz Mağarası'na düştü! Cansız bedenine 80 metre derinlikte ulaşıldı

Korkunç olay! Tatile gittiği yerde Buz Mağarası'na düştü! Cansız bedenine 80 metre derinlikte ulaşıldı

İlginizi Çekebilir

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Alkollü sürücüden polise ilginç sözler! "Bana elektroşok verin hoşuma gidiyor"

Alkollü sürücüden polise ilginç sözler! "Bana elektroşok verin hoşuma gidiyor"

Rahatlık ve tarz bir arada! Camper ayakkabıda 1900 TL indirim

Rahatlık ve tarz bir arada! Camper ayakkabıda 1900 TL indirim

Öğle molalarında kahve yerine oksijen...

Öğle molalarında kahve yerine oksijen...

Arkadaşı banyo yaparken müstehcen görüntülerini çekti! İnternette paylaştı

Arkadaşı banyo yaparken müstehcen görüntülerini çekti! İnternette paylaştı

Teknoloji harikası Bose kulaklıkta kaçırılmayacak fırsat

Teknoloji harikası Bose kulaklıkta kaçırılmayacak fırsat

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.