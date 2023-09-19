Fenerbahçeli voleybolcu Arina Fedorovtseva ve kaleci Berke Özer aşkı belgelendi! İşte ilk fotoğraf

Fenerbahçe Opet Kadın Voleybol Takımı'nın yıldızı Arina Fedorovtseva özel hayatıyla konuşulmaya başlandı. Arina, geçtiğimiz günlerde bir AVM'de eski Fenerbahçeli Berke Özer ile ele ele görüntülenmişti.

Fenerbahçe Opet Kadın Voleybol Takımı, Dinamo Kazan ve Rusya’nın alt yaş milli takımlarında gösterdiği performansla dikkat çeken Rus smaçör Arina Fedorovtseva’yı 2021 yılında renklerine bağlamıştı.

Fenerbahçe Opet forması giyen Arina Fedorovtseva, gösterdiği performans ile taraftarın kısa sürede beğenisini topladı.

Son zamanlarda adı Eyüpspor kalecisi Berke Özer ile anılan Arina Federovtseva Eyüpspor-Giresunspor maçını tribünden takip etmişti.

Arina'nın maçı tribünden takip etmesinin ardından bu iddialar güçlenirken ünlü çiftten yeni fotoğraf geldi. Dün akşam yemeği için arkadaşlarıyla bir araya gelen Arina Fedorovtseva ile Berke Özer'in yemek anında yana yana oturdu.

Sosyal medyada hızla yayılan bu kare aşkın ilk belgesi olarak nitelendirildi. Ünlü çifte; 'Çok yakışıyorlar', 'Bambaşka bir çift olmuş' gibi yorumlar yapıldı.

