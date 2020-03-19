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Fenerbahçeli voleybolcu Wouter Ter Maat: Kız arkadaşım karantinada

DİĞER SPORLAR HABERLERİ  | 19.03.2020 10:20 | Son Güncelleme

Fenerbahçe'nin 28 yaşındaki Hollandalı voleybolcusu Wouter Ter Maat, Türkiye'de devam eden ligi ve koronavirüs ile ilgili düşüncelerini anlattı.

Fenerbahçeli voleybolcu Wouter Ter Maat: Kız arkadaşım karantinada

Fenerbahçe erkek voleybol takımının Hollandalı yıldızı Wouter Ter Maat, koronavirüsle ilgili düşüncelerini ülke basınına anlattı.

Wouter Ter Maat, İstanbul'da yaşamın çok sakinleştiğini belirterek, "İstanbul sokakları çok sessiz ve sakin. Çok ilginç bir durum. Sokaktakiler maske takıyorlar. Pazartesi akşamı sürekli yemek yediğim bir restorana gittim ve kapalıydı" ifadelerini kullandı.

"FUTBOL DEVAM ETTİĞİ SÜRECE DEVAM EDERLER"

Devam eden ligler ile ilgili görüşünü paylaşan Ter Maat, "Çok garip. Geçen sezon şampiyonluk maçını dopdolu tribünler önünde oynadım. Şimdi ise tribünler bomboş. Türkiye'de futbol devam ettiği sürece diğer tüm sporlar devam edecektir. Dürüst olmak gerekirse, ligleri daha fazla devam ettirebileceklerini düşünemiyorum. Bu hafta sonu ligleri oynattılar ama devam edemezler. Durum nereye gidecek bilemiyoruz." dedi.

"DURMAK ZORUNDA KALACAKLAR"

Türkiye'deki durumun 'benzersiz' olduğunu ifade eden 28 yaşındaki Hollandalı voleybolcu, "Dünyadaki tüm ligler durdu. Bazı ülkelerde sezonu bile bitirdiler ama biz hala devam ediyoruz. Bu çok garip. Zannediyorum, bir tür Türk inadı. Ancak, bir yerde durmak zorunda kalacaklar." diyerek sözlerini sürdürdü.

"EVİME DÖNEMEM DİYE KORKUYORUM"

Liglerin iptal edilmesiyle birlikte evine dönmek istediğini belirten Ter Maat, "Spor zaten seyirciyle güzel. Seyircisiz oynamanın bir anlamı yok. Eğer, sezonu ertelerseler bulduğum ilk uçakla Hollanda'ya döneceğim. Kız arkadaşım şu an evde karantinada. Sürekli olarak evde yalnız. Evime gitmek istiyorum. İşler Türkiye'de de kontrolden çıkar ve evime dönemem diye korkuyorum." sözleriyle konuşmasını noktaladı.

(SPORX)

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Fenerbahçe Wouter TER MAAT koronavirüs

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