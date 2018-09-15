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Yassine Benzia'nın mutlu günü

FENERBAHÇE HABERLERİ  | 15.09.2018 16:12 | Son Güncelleme

Fenerbahçe'nin yeni transferi Yassine Benzia, ikinci kez baba oldu. Bir kız çocuğu bulunan sarı-lacivertli futbolcunun bu kez oğlu oldu.

Yassine Benzia'nın mutlu günü

Fenerbahçe'nin Cezayirli futbolcusu Yassine Benzia, ikinci kez baba oldu. Sarı-lacivertli kulübün, Fransa'nın Lille kulübünden kiralık olarak kadrosuna kattığı Benzia'nın bir oğlu oldu. Bir kız çocuğu daha bulunan Benzia, babalık heyecanını ikinci kez tadarken, Fenerbahçe Kulübü de resmi sitesinden Benzia'yı kutladı.

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Anahtar Kelimeler:
Yassine Benzia Fenerbahçe

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Okuyucu Yorumları 1 yorum
Yassine Allah analı babalı büyütsün. Senden en az 10 asist bekleniyor bu sene bil istedim.
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