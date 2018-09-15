Yassine Benzia'nın mutlu günü

Fenerbahçe'nin Cezayirli futbolcusu Yassine Benzia, ikinci kez baba oldu. Sarı-lacivertli kulübün, Fransa'nın Lille kulübünden kiralık olarak kadrosuna kattığı Benzia'nın bir oğlu oldu. Bir kız çocuğu daha bulunan Benzia, babalık heyecanını ikinci kez tadarken, Fenerbahçe Kulübü de resmi sitesinden Benzia'yı kutladı.

