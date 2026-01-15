Fenerbahçeli yıldıza kafa tuttu, bir gecede fenomen oldu: Profil resmini görenler şaştı kaldı!

Ziraat Türkiye Kupası'nda Fenerbahçe'ye karşı kalesinde devleşen ancak takımının 1-0'lık mağlubiyetine engel olamayan Beyoğlu Yeni Çarşı kalecisi Beytullah Buğra İpek, geceye damgasını vurdu. Maç içerisinde Fenerbahçe'nin golcüsü Jhon Duran ile sert bir tartışma yaşayan ve kafa kafaya gelen genç kaleci, bu gerginliği sosyal medyaya taşıdı.

O ANI PROFİL FOTOĞRAFI YAPTI!

Maçın bitiş düdüğüyle birlikte soyunma odasına giden Beytullah İpek, Jhon Duran ile burun buruna geldiği ve gerginliğin tavan yaptığı o anın fotoğrafını Instagram hesabında profil resmi yaptı. Bu hamle kısa sürede sosyal medyada viral oldu.

"BANA TÜRKİYE'Yİ KÖTÜLEDİ"

O anlarda kaleci Beytullah'ın yanına gelerek destek olan Burak Yamaç, "Fenerbahçe büyük bir camia. Saygı duyuyoruz. Ama sahada herkes eşit. Jhon Duran ile ağız dalaşımız oldu. Türkiye Ligi ile ilgili sitemleri oldu. Beğenmiyorsan başka bir yere git dedim. Ona sinirlendi biraz. Sahada olan sahada kalır." ifadelerini kullandı.

17 BİN TAKİPÇİ KAZANDI

Fenerbahçe taraftarının tepkisini, diğer takım taraftarlarının ise desteğini çeken bu hareket sonrası Beytullah İpek'in takipçi sayısı dakikalar içinde patladı. Genç kaleci, profil resmini değiştirdikten hemen sonra 17 bin yeni takipçi kazanarak bir anda sosyal medyanın en çok konuşulan ismi haline geldi.