Fenerbahçeli yıldıza kafa tuttu, bir gecede fenomen oldu: Profil resmini görenler şaştı kaldı!

Fenerbahçe'nin Türkiye Kupası'nda Beyoğlu Yeni Çarşı'yı 1-0 yendiği maça, rakip kaleci Beytullah İpek damga vurdu! Sahada yaptığı kurtarışlar kadar, Sarı-Lacivertlilerin yeni yıldızı Jhon Duran ile yaşadığı gerginlikle de konuşulan genç eldiven, maç biter bitmez öyle bir hamle yaptı ki görenler gözlerine inanamadı. O kareyi profil fotoğrafı yaptı, takipçisi katlandı!

Emre Şen

Ziraat Türkiye Kupası'nda Fenerbahçe'ye karşı kalesinde devleşen ancak takımının 1-0'lık mağlubiyetine engel olamayan Beyoğlu Yeni Çarşı kalecisi Beytullah Buğra İpek, geceye damgasını vurdu. Maç içerisinde Fenerbahçe'nin golcüsü Jhon Duran ile sert bir tartışma yaşayan ve kafa kafaya gelen genç kaleci, bu gerginliği sosyal medyaya taşıdı.

O ANI PROFİL FOTOĞRAFI YAPTI!

Fenerbahçeli yıldıza kafa tuttu, bir gecede fenomen oldu: Profil resmini görenler şaştı kaldı! 1

Maçın bitiş düdüğüyle birlikte soyunma odasına giden Beytullah İpek, Jhon Duran ile burun buruna geldiği ve gerginliğin tavan yaptığı o anın fotoğrafını Instagram hesabında profil resmi yaptı. Bu hamle kısa sürede sosyal medyada viral oldu.

"BANA TÜRKİYE'Yİ KÖTÜLEDİ"

Fenerbahçeli yıldıza kafa tuttu, bir gecede fenomen oldu: Profil resmini görenler şaştı kaldı! 2

O anlarda kaleci Beytullah'ın yanına gelerek destek olan Burak Yamaç, "Fenerbahçe büyük bir camia. Saygı duyuyoruz. Ama sahada herkes eşit. Jhon Duran ile ağız dalaşımız oldu. Türkiye Ligi ile ilgili sitemleri oldu. Beğenmiyorsan başka bir yere git dedim. Ona sinirlendi biraz. Sahada olan sahada kalır." ifadelerini kullandı.

17 BİN TAKİPÇİ KAZANDI

Fenerbahçeli yıldıza kafa tuttu, bir gecede fenomen oldu: Profil resmini görenler şaştı kaldı! 3

Fenerbahçe taraftarının tepkisini, diğer takım taraftarlarının ise desteğini çeken bu hareket sonrası Beytullah İpek'in takipçi sayısı dakikalar içinde patladı. Genç kaleci, profil resmini değiştirdikten hemen sonra 17 bin yeni takipçi kazanarak bir anda sosyal medyanın en çok konuşulan ismi haline geldi.

