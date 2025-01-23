Fenerbahçeli yıldızlar Lyon beraberliğinin ardından itiraf etti: "Oyunu domine ettik!" Fred, Yusuf Akçiçek...

UEFA Avrupa Ligi'nin 7. haftasında Fenerbahçe, taraftarının önünde Lyon ile golsüz berabere kaldı. Karşılaşma sonrası sarı - lacivertli futbolcular açıklamalar yaptı.

İşte Fenerbahçeli futbolcuların açıklamaları;

FRED: "OYUNU DOMİNE ETTİK"

"Şunu çok net söyleyebiliriz, kazanmayı çok istedik. Çok fazla şans yarattık, bu şansları değerlendirebilirdik. İyi bir rakibe karşı oynadık. Oyunu domine ettik. Rakibin yaptığı ofansif aksiyonlarda, bana göre iyi bir şekilde defans yaptık. Bugün kazanabilirdik. Yolumuza devam edeceğiz. Bir sonraki maça en iyi şekilde hazırlanıp, o maçı da galibiyetle tamamlamaya çalışacağız."

YUSUF AKÇİÇEK: "ATAKLARIMIZI SONUÇLANDIRAMADIK"

"Maçtan önce tüm milletimizin başı sağ olsun. Bolu'daki yangında vefat eden tüm vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet diliyorum. Futboldan daha önemli şeyler var. Maça gelince, aslında iyi başladık. Zaman zaman topu rakibe verdik ama genel olarak kontrol bizdeydi. Sonuçlandıramadık ataklarımızı. Yapacak bir şey yok yok, haftaya bir maçımız daha var. O maçta elimizden geleni yapacağız."