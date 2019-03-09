Fenerbahçelileri çıldırtan penaltı pozisyonu!

Spor Toto Süper Lig'de Medipol Başakşehir ile Fenerbahçe arasında oynanan karşılaşmanın ikinci yarısında tartışmalı bir pozisyon yaşandı.

Maçın 77. dakikasında Arda Turan'ın müdahalesinin ardından Mehmet Ekici yerde kaldı. Bu pozisyonun ardından Medipol Başakşehir Teknik Direktör Abdullah Avcı, Arda Turan'ı oyundan aldı ve Stefano Napoleoni'yi sahaya sürdü.

Arda Turan kenara gelirken, hakem Hüseyin Göçek, VAR Hakemi Bülent Yıldırım ile pozisyon hakkında görüşme yaptı. Daha sonra Hüseyin Göçek mücadeleyi devam ettirdi. Fenerbahçeli taraftarlar, sosyal medyada Hüseyin Göçek'in kararına tepki gösterdi.

