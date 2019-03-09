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Fenerbahçelileri çıldırtan penaltı pozisyonu!

FENERBAHÇE HABERLERİ  | 09.03.2019 21:44 | Son Güncelleme

Başakşehir-Fenerbahçe maçının 77. dakikasında Mehmet Ekici, Arda Turan'ın müdahalesi sonrası yerde kaldı. Fenerbahçe cephesi penaltı beklerken, hakem Hüseyin Göçek 'devam' dedi. Abdullah Avcı bu pozisyonun hemen ardından Arda Turan'ı oyundan aldı.

Fenerbahçelileri çıldırtan penaltı pozisyonu!

Spor Toto Süper Lig'de Medipol Başakşehir ile Fenerbahçe arasında oynanan karşılaşmanın ikinci yarısında tartışmalı bir pozisyon yaşandı.

Maçın 77. dakikasında Arda Turan'ın müdahalesinin ardından Mehmet Ekici yerde kaldı. Bu pozisyonun ardından Medipol Başakşehir Teknik Direktör Abdullah Avcı, Arda Turan'ı oyundan aldı ve Stefano Napoleoni'yi sahaya sürdü.

Arda Turan kenara gelirken, hakem Hüseyin Göçek, VAR Hakemi Bülent Yıldırım ile pozisyon hakkında görüşme yaptı. Daha sonra Hüseyin Göçek mücadeleyi devam ettirdi. Fenerbahçeli taraftarlar, sosyal medyada Hüseyin Göçek'in kararına tepki gösterdi.

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Anahtar Kelimeler:
Fenerbahçe arda turan mehmet ekici başakşehir

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Okuyucu Yorumları 2 yorum
fenerliler için sorun yok cıldırmadılarda satış yaptılar macta ne olacak ki bu pozisyonda kızmadılar bile şikeciler hı hı
BU SENE BASAKSEHIR SAMPIYON YAPILACAK.
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