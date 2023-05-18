Fenerbahçelileri çıldırtan senaryo! 'Galatasaray derbiye şampiyon çıkabilir'

Süper Lig'de son haftalara girilirken Galatasaray 34. hafta mücadelesinde karşılaştığı İstanbulspor'u 2-0 mağlup ederek şampiyonluğa bir adım daha yaklaştı.

Bu galibiyetle puanını 76'ya yükselten ve en yakın rakibiyle olan 5 puan farkını koruyan Sarı-Kırmızılılar matematiksel olarak şampiyonluğunu cumartesi günü açıklayabilir.

ŞAMPİYONLUĞUNU İLAN EDEBİLİR

hafta karşılaşmasında Fenerbahçe zorlu rakibi Trabzonspor ile karşılaşırken, Sarı-Lacivertliler'in rakibi karşısında puan kaybetmesi durumunda Galatasaray, Sivasspor'u mağlup ederse şampiyonluğunu ilan edecek.

68 puanda olan Fenerbahçe; Trabzonspor ile berabere kalırsa 69, Trabzonspor'a yenilirse 68 puanda kalacak. Geride 2'si hükmen olmak üzere toplam 4 maçı olan Fenerbahçe, maksimum 80-81 puana çıkabilecek.

DERBİYE ŞAMPİYON ÇIKILABİLİR

76 puanlı Galatasaray ise Sivasspor'u yenerse 79 puana çıkacak. Sivasspor maçı sonrası 1'i hükmen, toplam 3 maça çıkacak Galatasaray ise 82 puanı garantilemiş olacak.

Galatasaray, Ankaragücü ve Fenerbahçe maçlarını kaybetse dahi Fenerbahçe'nin gerisine düşemeyecek ve şampiyonluğunu cumartesi günü Sivasspor'u yenmesi ve Fenerbahçe'nin Trabzonspor'a puan kaybetmesi halinde garantileyecek.

