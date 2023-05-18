SPOR

  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Galatasaray
  4. Fenerbahçelileri çıldırtan senaryo! 'Galatasaray derbiye şampiyon çıkabilir'

Fenerbahçelileri çıldırtan senaryo! 'Galatasaray derbiye şampiyon çıkabilir'

18.05.2023 09:20 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Süper Lig'de şampiyonluk yarışı sürerken önemli bir avantajı bulunan Galatasaray kupaya en yakın ekip olarak öne çıkıyor. Ligde bitime az kala matematiksel olarak henüz şampiyonluk düğümü çözülmezken, Sarı-Kırmızılılar ligin 37. haftasında oynanacak olan Fenerbahçe derbisine şampiyon olarak çıkabilir. İşte detaylar...

Fenerbahçelileri çıldırtan senaryo! 'Galatasaray derbiye şampiyon çıkabilir'

Süper Lig'de son haftalara girilirken Galatasaray 34. hafta mücadelesinde karşılaştığı İstanbulspor'u 2-0 mağlup ederek şampiyonluğa bir adım daha yaklaştı.

Bu galibiyetle puanını 76'ya yükselten ve en yakın rakibiyle olan 5 puan farkını koruyan Sarı-Kırmızılılar matematiksel olarak şampiyonluğunu cumartesi günü açıklayabilir.

ŞAMPİYONLUĞUNU İLAN EDEBİLİR

sdsdfs

  1. hafta karşılaşmasında Fenerbahçe zorlu rakibi Trabzonspor ile karşılaşırken, Sarı-Lacivertliler'in rakibi karşısında puan kaybetmesi durumunda Galatasaray, Sivasspor'u mağlup ederse şampiyonluğunu ilan edecek.

68 puanda olan Fenerbahçe; Trabzonspor ile berabere kalırsa 69, Trabzonspor'a yenilirse 68 puanda kalacak. Geride 2'si hükmen olmak üzere toplam 4 maçı olan Fenerbahçe, maksimum 80-81 puana çıkabilecek.

DERBİYE ŞAMPİYON ÇIKILABİLİR

ewqrwqer

76 puanlı Galatasaray ise Sivasspor'u yenerse 79 puana çıkacak. Sivasspor maçı sonrası 1'i hükmen, toplam 3 maça çıkacak Galatasaray ise 82 puanı garantilemiş olacak.

Galatasaray, Ankaragücü ve Fenerbahçe maçlarını kaybetse dahi Fenerbahçe'nin gerisine düşemeyecek ve şampiyonluğunu cumartesi günü Sivasspor'u yenmesi ve Fenerbahçe'nin Trabzonspor'a puan kaybetmesi halinde garantileyecek.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Icardi, Galatasaray taraftarının merak ettiği soruyu cevapladı!Icardi, Galatasaray taraftarının merak ettiği soruyu cevapladı!
Dünya Kulüpler Sıralaması’nın ilk 30'unda Türkiye'den tek takım var!Dünya Kulüpler Sıralaması’nın ilk 30'unda Türkiye'den tek takım var!
Galatasaray'ın golcüsü kadro dışı kaldı!Galatasaray'ın golcüsü kadro dışı kaldı!
Anahtar Kelimeler:
Süper Lig Derbi son dakika Şampiyonluk fenerbahçe galatasaray ligde süper li iyet

En Çok Okunan Haberler

Bakan Soylu'dan o anket firmasının genel müdürüne çok sert tepki!

Bakan Soylu'dan o anket firmasının genel müdürüne çok sert tepki!

İstifa etmişti! O gece yaşananları ilk defa anlattı: İmamoğlu ve Yavaş açıklama yaparken...

İstifa etmişti! O gece yaşananları ilk defa anlattı: İmamoğlu ve Yavaş açıklama yaparken...

Şampiyonlar Ligi'nde finalin adı belli oldu!

Şampiyonlar Ligi'nde finalin adı belli oldu!

Icardi, Galatasaray taraftarının merak ettiği soruyu cevapladı!

Icardi, Galatasaray taraftarının merak ettiği soruyu cevapladı!

1 puan 90+3'te geldi! Düşme hattı yanıyor...

1 puan 90+3'te geldi! Düşme hattı yanıyor...

Sezon sonunda rota Süper Lig mi? Liverpool resmen açıkladı!

Sezon sonunda rota Süper Lig mi? Liverpool resmen açıkladı!

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu

İlginizi Çekebilir

“Kariyerim yüzünden ailem beni reddetti ama çok zenginim”

“Kariyerim yüzünden ailem beni reddetti ama çok zenginim”

Kafasının büyümesini kimse durduramıyor! “Ben onu seviyorum”

Kafasının büyümesini kimse durduramıyor! “Ben onu seviyorum”

Jack Jones boxer setlerinde %40'a varan indirim! Bu fırsat kaçmaz

Jack Jones boxer setlerinde %40'a varan indirim! Bu fırsat kaçmaz

Hasta eşini öldürdüğünü itiraf etti! Sözleri herkesi şaşkına çevirdi

Hasta eşini öldürdüğünü itiraf etti! Sözleri herkesi şaşkına çevirdi

Her şey normaldi! Bir anda arabadan silahıyla çıkıp polislere...

Her şey normaldi! Bir anda arabadan silahıyla çıkıp polislere...

Sezona havalı bir giriş yapın! Ünlü markalarda %40'a varan indirim

Sezona havalı bir giriş yapın! Ünlü markalarda %40'a varan indirim

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.