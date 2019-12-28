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  4. Fenerbahçe'nin Çaykur Rizespor maçı kadrosu belli oldu

Fenerbahçe'nin Çaykur Rizespor maçı kadrosu belli oldu

FENERBAHÇE HABERLERİ  | 28.12.2019 16:03 | Son Güncelleme

Fenerbahçe'de Süper Lig'in 17. haftasında yarın Çaykur Rizespor ile deplasmanda yapılacak karşılaşmanın kadrosu belli oldu.

Fenerbahçe'nin Çaykur Rizespor maçı kadrosu belli oldu

Sakatlığı nedeniyle geçen haftaki Beşiktaş derbisinde forma giyemeyen Emre Belözoğlu da kadroya dahil edildi.

SARI LACİVERTLİ TAKIMIN ÇAYKUR RİZESPOR KADROSUNDA ŞU OYUNCULAR YER ALDI:

"Altay Bayındır, Harun Tekin, Zanka, Adil Rami, Mauricio Isla, Murat Sağlam, Jailson, Emre Belözoğlu, Luiz Gustavo, Tolga Ciğerci, Tolgay Arslan, Ozan Tufan, Nabil Dirar, Alper Potuk, Ferdi Kadıoğlu, Max Kruse, Garry Rodrigues, Deniz Türüç, Mevlüt Erdinç, Vedat Muriqi."

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Çaykur Rizespor Fenerbahçe Spor Toto Süper Lig

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