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Fenerbahçe'de Max Kruse'nin durumu belirsiz

FENERBAHÇE HABERLERİ  | 25.10.2019 09:22 | Son Güncelleme

Sarı-lacivertli takımı, Süper Lig'in 9. haftasında yarın sahasında İttifak Holding Konyaspor'la karşılaşacak. Fenerbahçe'de sakatlıkları bulunan iki futbolcudan Max Kruse'nin durumu netlik kazanmazken, Nabil Dirar bu karşılaşmada da forma giyemeyecek.

Fenerbahçe, Süper Lig'in 9. haftasında yarın sahasında İttifak Holding Konyaspor'u konuk edecek. Ligde 9. haftaya 14 puanla 3. sırada giren sarı-lacivertliler, geçen hafta Yukatel Denizlispor karşısında aldığı 2-1'lik galibiyetle 2 maçlık galibiyet hasretine son vermişti.

Sahasında oynadığı son maçta Antalyaspor'a 1-0 kaybeden Fenerbahçe, taraftarı önünde tekrar 3 puan sevinci yaşamak için mücadele edecek.

Geçen hafta konuk ettiği BtcTurk Yeni Malatyaspor'a 2-0 kaybeden İttifak Holding Konyaspor ise haftaya 12 puanla 8. sırada girdi. Fenerbahçe'nin eski teknik direktörü Aykut Kocaman'ın çalıştırdığı İttifak Holding Konyaspor'da kırmızı kart cezalısı kaleci Serkan Kırıntılı, Kadıköy'de forma giyemeyecek. Ülker Stadı'nda saat 20.00'de başlayacak karşılaşmayı hakem Ali Şansalan yönetecek.

MAX KRUSE BELİRSİZ, DİRAR YOK

Fenerbahçe'de sakatlıkları bulunan iki futbolcudan Max Kruse'nin durumu netlik kazanmazken, Nabil Dirar bu karşılaşmada da forma giyemeyecek.

Geçen hafta forma giyemeyen bu iki isimden Kruse'nin durumu, son antrenmanda belli olacak. Hafta boyu takımla çalışmayan Alman futbolcunun forma giyme şansı az gözüküyor. Milli maçlar dolayısıyla lige verilen arada ameliyat edilen Nabil Dirar ise henüz takımla çalışmalara başlamadı. Faslı futbolcu, Konya temsilcisi karşısında kadroda olmayacak.

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Fenerbahçe Spor Toto Süper Lig max kruse nabil dirar

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