SPOR

71
68
51
48
47
42
39
39
39
39
36
34
34
33
33
31
31
19
0
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Fenerbahçe
  4. Fenerium'a giden futbolcu gündem oldu! Bütün hesabı ödedi... Onu gören taraftarlar şaşırdı

Fenerium'a giden futbolcu gündem oldu! Bütün hesabı ödedi... Onu gören taraftarlar şaşırdı

Sercan Özdoğan Sercan Özdoğan Spor Editörü
11.04.2025 19:14
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Fenerbahçe'nin yıldız oyuncusu Allan Saint-Maximin, Fenerium'da alışveriş yapan taraftarların ücretlerini ödedi. Teknik direktör Jose Mourinho ile yaşadığı kriz sonrası formunda yükseliş gösteren Maximin, taraftarlarla fotoğraf çektirdikten sonra kulüp mağazasından alışveriş yapan taraftarların ücretlerini karşıladı.

Fenerium'a giden futbolcu gündem oldu! Bütün hesabı ödedi... Onu gören taraftarlar şaşırdı
Allan Saint-Maximin

Allan Saint-Maximin

FRA Fransa
Yaş: 28 / Pozisyon Forvet
Oynadığı Takım: Fenerbahçe
Tüm İstatistikler İçin Tıklayın

Süper Lig devi Fenerbahçe'de teknik direktör Jose Murinho ile yaşadığı kriz sonrası fiziksel durumu ve formunda yükseliş gösteren Allan Saint-Maximin Fenerbahçe'nin resmi satış mağazası Fenerium'da görüntülendi.

TARAFTARA TEK KURUŞ ÖDETMEDİ

640x360 (1)

Allan Saint-Maximin alışveriş yapan taraftarla fotoğraf çekildikten sonra güzel bir jest yaparak kulüp mağazasından alışveriş yapan taraftarların ücretlerini karşıladı.

"ONLARI ÇOK SEVİYORUM"

1

Yaptığı bu özel jestle ilgili konuşan Allan Saint-Maximin, "Taraftarlar bana çok katkı sağlıyor. Onları çok seviyorum. Burada bu kadar insanı görmek beni çok mutlu ediyor. Herkesin benim kadar şanslı olmadığını biliyorum. Ben her zaman biraz geri vermek ve sevgimi göstermek isterim. Çocuklar ve onların kalpleri için iyi bir şey yapmak istedim. Hepimiz bugünün keyfini çıkaralım" dedi.

Canlı Skor

Altay Bayındır'ın tarihi fırsat ayağına geldi! Manchester United tepkilere daha fazla dayanamadıAltay Bayındır'ın tarihi fırsat ayağına geldi! Manchester United tepkilere daha fazla dayanamadı
O transfer için dev kapışma! O transfer için dev kapışma!
Anahtar Kelimeler:
spor fenerbahçe Fenerbahçe Haberleri
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
İmralı çağrısını işaret etti! "Bizim için çiğnenmesi mümkün olmayan milli bir yemin bahsi"

İmralı çağrısını işaret etti! "Bizim için çiğnenmesi mümkün olmayan milli bir yemin bahsi"

Korkunç gerçek ortaya çıktı: Önce tecavüz edilmiş sonra da öldürülmüş

Korkunç gerçek ortaya çıktı: Önce tecavüz edilmiş sonra da öldürülmüş

O transfer için dev kapışma!

O transfer için dev kapışma!

Tüm dünyanın konuştuğu hakem Samsunspor-Galatasaray maçına atandı!

Tüm dünyanın konuştuğu hakem Samsunspor-Galatasaray maçına atandı!

Arda Güler, Real Madrid'de isyan başlattı! "Ancelotti varsa biz yokuz"

Arda Güler, Real Madrid'de isyan başlattı! "Ancelotti varsa biz yokuz"

Galatasaray-Samsunspor maçı öncesi korkutan gelişme! Meteoroloji "Sarı kod" ile uyarmıştı...

Galatasaray-Samsunspor maçı öncesi korkutan gelişme! Meteoroloji "Sarı kod" ile uyarmıştı...

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu
İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Zayıflamak için bıçak altına yattı! Uyandığında gördüklerine inanamadı

Zayıflamak için bıçak altına yattı! Uyandığında gördüklerine inanamadı

Mynet kullanıcılarına özel geri ödemesiz 20.000 TL!

Mynet kullanıcılarına özel geri ödemesiz 20.000 TL!

Kocasını küvette yarı baygın halde buldu! Makatından çıkan şaşkına çevirdi

Kocasını küvette yarı baygın halde buldu! Makatından çıkan şaşkına çevirdi

Bilgisayardan çıkan görüntüler kan dondurdu! Görevine son verildi

Bilgisayardan çıkan görüntüler kan dondurdu! Görevine son verildi

Modern ve dinamik bir koku: Versace Dylan Blue! Bugüne özel indirimde

Modern ve dinamik bir koku: Versace Dylan Blue! Bugüne özel indirimde

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.