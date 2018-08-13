SPOR

Fenerium, Bursaspor karşılaşmasıyla tarihindeki en yüksek maç günü hasılatını elde etti

FENERBAHÇE HABERLERİ  | 13.08.2018 08:05 | Son Güncelleme

Spor Toto Süper Lig'in ilk haftasında Bursaspor'u Ülker Stadyumu'nda 2-1 yenen Fenerbahçe'de tarihi bir rekor kırıldı.

Fenerium, Bursaspor karşılaşmasıyla tarihindeki en yüksek maç günü hasılatını elde etti

Spor Toto Süper Lig'in ilk haftasında Bursaspor'u Ülker Stadyumu'nda 2-1 yenen Fenerbahçe'de yüzler gülüyor. Başkan Ali Koç'un çağrısı ile başlayan forma satışındaki yükseliş zirveye ulaştı. Fenerbahçe kulübü henüz resmi olarak rakamı açıklamazken Fenerium, Bursaspor karşılaşmasıyla tarihindeki en yüksek maç günü cirosunu elde etti. Öte yandan Fenerbahçe'de toplam forma satışı 100 bine yaklaşırken buna eski sezon formaları eklendiğinde rakam 130 bini buluyor. (MİLLİYET)

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