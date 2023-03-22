Fenikeliler tarihi ve haritası nedir, nerede yaşamışlardır? Fenikelilerin uygarlık tarihine katkıları nelerdir?

Her uygarlığın kendi dönemlerinde dünyaya öncülük ettiği bazı alanlar vardır. Bu alanlar doğal şartlar, iklim, coğrafi konum, kültür gibi değişkenler tarafından belirlenir. Fenikelilerde en çok etkisi olan konu da coğrafi konumdur. Fenikeliler deniz kıyılarına yakın yerlerde yaşadıkları için tarıma elverişli olmayan arazilere sahipti. Bu durum ticaret yapmalarını ve denizcilik konusunda gelişmelerini sağladı. Bu özellikleriyle farklı medeniyetlerle etkileşime geçtiler. Aynı zamanda Doğu ve Batı medeniyetleri arasında deniz yoluyla bir köprü kurdular. M.Ö. 1500’den M.Ö. 538’e kadar Akdeniz’de şehir devletlerinde yaşadılar.

Fenikeliler nerede kuruldu?

İlk Çağ uygarlıkları için tarım önemli bir faaliyettir. Dünyada tarım faaliyetleri için bereketli hilal bölgesi ise mercimek, buğday arpa gibi temel bitkilerin evcilleştiği bölge olması sebebiyle ilk sıralarda akla gelir. Bu bölgede birçok medeniyet kurulmuştur. Fenikelilerin de bereketli hilal ya da diğer adıyla verimli hilal bölgesinin Akdeniz kıyılarında kurulduğu bilinir. Başlıca faaliyetlerinin denizcilik ve ticaret olması bu durumdan kaynaklanır. Fenikeliler haritası incelendiğinde uygarlığın özellikle denize kıyısı olan alanlarda şehirler kurduğu görülür. Fenikeliler birçok şehir devletinin bir araya gelmesiyle oluşan bir topluluktur. Kuruluştan sonraki ilk yüzyıllarda başlıca şehir devletleri Sur, Sayda ve Beyrut’tur.

Fenikeliler nerede yaşamıştır?

Suriye kıyısında bulunan Kenan toprakları, Aramiler gibi Ege’den gelen denizcilerin akınları sonrasında yapısal değişime uğradı ve Fenikeliler kıyı şeridine yerleşerek şehir devletleri kurdu. Fenikeliler öncelikle günümüzdeki Suriye’nin kıyılarında yaşamaya başlamıştır. Ardından gelişen ticari faaliyetleri sayesinde farklı bölgelerde koloniler ve şehirler kurdukları bilinir. İspanya gibi uzak bölgelerle ticaret yapabilmek için Kuzey Afrika kıyılarının liman şehirlerinde koloniler oluşturdular. Fenikelilerin en önemli kolonisi günümüzde Tunus’ta bulunan Kartaca bölgesidir. Merkezi bir konumda olmasıyla ticari faaliyetleri gelişmiş olan bu koloni, Yunan ve Roma imparatorluklarının dikkatini çekmiştir.

Fenikelilerin uygarlık tarihine katkıları nelerdir?

Fenikeliler ticari faaliyetlerle zenginleşip farklı alanlarda gelişmelere imza attı, denizcilikle de bu gelişmelerin dünyanın farklı bölgelerine yayılmasını sağladı. Fenikeliler tarihi yaptıkları bu katkılarla şekillendi. Uygarlık tarihine yaptıkları katkıları şu şekilde sıralayabiliriz:

Fenikeliler hakkında bilgi sahibi oldukları denizcilik terimlerini de kullandıkları bir alfabe geliştirdiler. Bu 22 harften oluşan alfabe yunan alfabesiyle birlikte batı dillerinin birçoğunu etkiledi.

Ticareti yapılan ürünler ve denizcilik terimleri için kullandıkları bazı kelimeler günümüze kadar geldi.

Ticarette lüks ürünlerle öne çıkan Fenikeliler, özellikle mor renkteki boyayı ve bu boyalarla renklendirilen kumaşları farklı bölgelere sattı. Mor renk üretiminin zor olmasından dolayı pahalıydı. Yönetici ve krallar için istek uyandıran bir renkti.

Cam yapımındaki becerileri oldukça gelişmişti. Bu malzemeden yaptıkları sanatsal ürünleri ticarette kullandılar.

Uzak yol denizciliğinde gelişmeler kaydettiler ve gemi teknolojileri geliştirdiler.

Fenikeliler özellikleri bakımından farklı madenlere sahip oldular. Kurdukları kolonilerde bulunan yeni madenlerle madencilik alanında ilerlediler. Ayrıca buradan elde ettikleri taşlarla ürettikleri ürünleri çeşitli bölgelere götürdüler.

Fenikeliler çok tanrılıdır. Zamanla tanrıları yunan mitolojisinin kaynaklarından biri olmuştur.

Fenikeliler askerî anlamda büyük ilerlemeler kaydetmediler. Uygarlıkları boyunca Mısır, Asur gibi büyük medeniyetlere vergi ödediler. M.Ö. 538’de ise Perslerin egemenliği altına girdiler. Devamında bazı şehir devletleri özerk olarak yaşamlarına devam etse de Büyük İskender’in fethiyle uygarlıkları son buldu.



