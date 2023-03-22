EĞİTİM

  1. Haberler Haberler
  2. EĞİTİM
  3. Konu Anlatımları
  4. Hititler nerede kuruldu, neyi buldu, başkenti neresidir? Hititlerin özellikleri ve insanlığa katkıları nedir?

Hititler nerede kuruldu, neyi buldu, başkenti neresidir? Hititlerin özellikleri ve insanlığa katkıları nedir?

01.03.2023 14:31 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Anadolu yüzyıllardır farklı medeniyetlere ev sahipliği yapmaktadır. Bu bölgede tarihsel süreçte pek çok gelişme yaşanmıştır. Hititler de kendi dönemleri olan tunç çağında Anadolu’da kurulmuş bir devlettir. Hititlerin ya da diğer adıyla Etilerin sanatsal üretimleri ve etkileri günümüze kadar gelmiştir. Güneş kursu olarak bilinen figüre Anadolu’da rastlamak mümkündür. Peki, Hititler nerede ve ne zaman kuruldu, başkenti neresidir?

Hititler nerede kuruldu, neyi buldu, başkenti neresidir? Hititlerin özellikleri ve insanlığa katkıları nedir?

Tarihte Hititler hakkında ilk bilgilere 1800’lü yıllarda ulaşılmıştır. Yapılan arkeolojik çalışmalardan yola çıkılarak önemli bir uygarlık olduğu bu dönemde fark edilmiştir. Bu uygarlık M.Ö. 1600’lerden M.Ö. 1200’lere kadar Anadolu’da yaşamıştır. Hititler, en geniş sınırlarına ulaştıkları dönemde Anadolu’nun yanında Kıbrıs ve Suriye’ye kadar yayılmıştır. Mısır gibi büyük uygarlıklarla etkileşimde bulundu. Yönetim şekilleri, kanunları ve kralın yanında kraliçenin de yer alması gibi dikkat çeken özellikleri dönemine göre ileri bir uygarlık olduklarını gösterdi.

Hititler nerede kuruldu?

Hititlerle ilgili ilk bilgilere Kızılırmak yayı adı verilen alanda rastlanmıştır. Hititler, uzmanlara göre Kafkasya bölgesinden gelerek daha eski tarihlerde Anadolu’da yaşayan Hattilerle etkileşime girdi. Hatti beyliklerini denetimleri altına alarak Anadolu’da siyasi birliklerini sağladı. Siyasi anlamda Hititlerin özellikleri Anadolu’da merkezi bir otoritesi olan ilk devlet olmalarıdır.

Hititlerin başkenti neresidir?

Hititlerin başkenti günümüzde Çorum Boğazkale sınırlarında bulunan Hattuşaş’tır. Bu bölgedeki kalıntılar UNESCO tarafından korumaya alınarak dünya mirası listesine eklenmiştir. Günümüzde Hititler hakkında bilgi alabilmek için kurdukları şehirlerden ve yaptıkları sanatsal eserlerden kalıntıları bu bölgelerde müzelerde incelemek mümkündür. Anal adını verdikleri günlüklerde hiyeroglif ve çivi yazılarını kullandıklarını görülebilir. Kendilerine ait hiyerogliflerle oluşturdukları bu günlüklerde yenilgilerin de yer alması tarafsız bir tarih yazıcılığı yaptıklarını gösterir. Tanrılara hesap verme amacıyla yazıldıkları için doğru bilgilerin verildiği düşünülür.

Hititler neyi buldu?

Hititler dönemlerine kıyasla yönetim anlamında farklı gelişmeler yaşamıştır. Siyasi olarak Hititlerin insanlığa katkıları demokratikleşme anlamında incelenebilir. Kralla birlikte pankuş adı verilen tarihteki ilk danışma meclislerini kurmuşlardır. Aynı zamanda Tavananna ismi verilen kraliçeler de yönetimde etkili olmuştur. Kralla beraber kraliçe mührü de resmî kayıtlarda yer almıştır. Ayrıca kraliçeler dini törenlere katılırdı. Tavananna krala vekalet etme gibi görevlerde de bulundu.

Hititlerin özellikleri nelerdir?

Hititlerin çok tanrılı dine inandıkları bilinir. Bunun yanında etkileşime girdikleri uygarlıkların tanrılarını da benimsemişlerdir. Bu sebeple kaynaklarda Hitit uygarlığından bin tanrılı il olarak bahsedilir. Yaklaşık 5000 yıllık tarihlerinde pek çok yeniliğe imza atan Hititlerin özellikleri aşağıdaki gibi sıralanabilir:

  • Yazdıkları Anallar ile sistematik ve objektif tarih yazıcılığını başlattılar.
  • Tarihte bilinen ilk yazılı antlaşma olan Kadeş Antlaşmasını mısır ile imzaladılar.
  • Dini hoşgörüleri ile bilinen Hitit uygarlığı bu özellikleri ile çevresindeki toplumları etkiledi.
  • Kendi hiyeroglif yazılarını kullandılar.
  • Medeni kanun örneği sayılabilecek resmî nikahlar yapıldı. Bu sayede aile hukukunun düzenlenmesinde adımlar atıldı.
  • Kraldan sonraki önemli ilk isim Tavananna adı verilen kraliçedir.
  • Savaşlarda geliştirdikleri savaş arabalarını kullandılar.
  • Baş tanrı olan Teşup adına kral ülkeyi yönetir.
  • Tanrılar için yaptıkları tapınaklar aynı zamanda vergi toplanması, tabletlerin arşivlenmesi gibi görevler üstlendi. Tapınağa ait arazilerde tarım ve atölyeler yapıldı.
  • Bulunan tabletlerin büyük bir kısmının dini içerikli olması dine verdikleri önemi gösterir.

Hititler şehir devletleri halinde yaşamışlar mıdır?

Hititler tek bir merkezden yönetime sahiptir. Küçük feodal yönetimlerden vergi alınır. Bu yönetimler savaş zamanlarında ise asker, savaş arabası gibi desteklerde bulunmak zorundadır. Fakat siyasi birliğin yok olduğu geç krallıklar döneminde şehir devletleri görülmektedir. Ancak bu şehir devletleri bağımsız değildir. Asurlulara vergi verirler ve Urartuların etkisi altındadırlar. Hititlerde siyasi birliğin parçalanmasının sebebi ise kuzeyden gelen Kaşka kavminin saldırıları ve deniz kavimlerinin göçüdür. Arkasından kurulan Geç Hitit Devletleri de zamanla parçalanıp yok olmuştur.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
1 asal sayı mıdır? 1 asal sayı mıdır?
KPSS başvuruları ne zaman başlayacak? KPSS ne zaman yapılacak, hangi tarihte? 2023 ÖSYM sınav ve başvuru takvimiKPSS başvuruları ne zaman başlayacak? KPSS ne zaman yapılacak, hangi tarihte? 2023 ÖSYM sınav ve başvuru takvimi
Üniversiteler açılır mı, ne zaman açılacak? Nisanda üniversiteler açılır mı? YÖK'ten açıklama!Üniversiteler açılır mı, ne zaman açılacak? Nisanda üniversiteler açılır mı? YÖK'ten açıklama!
Anahtar Kelimeler:
Hititler anadolu medeniyetleri hattuşaş

En Çok Okunan Eğitim Haberler

Erdoğan'dan yeni 'atama' müjdesi!

Erdoğan'dan yeni 'atama' müjdesi!

Kahramanmaraş, Adıyaman, Malatya ve Hatay'da okullar ne zaman açılacak? Bakan Özer açıkladı! İşte Deprem bölgesindeki okulların açılış tarihi...

Kahramanmaraş, Adıyaman, Malatya ve Hatay'da okullar ne zaman açılacak? Bakan Özer açıkladı! İşte Deprem bölgesindeki okulların açılış tarihi...

Deprem bölgesinde 'yüz yüze eğitim' kararı!

Deprem bölgesinde 'yüz yüze eğitim' kararı!

ATA AÖF sınavları online mı yüz yüze mi? ATA AÖF sınavları ne zaman? 2022 - 2023 Atatürk Üniversitesi sınav takvimi

ATA AÖF sınavları online mı yüz yüze mi? ATA AÖF sınavları ne zaman? 2022 - 2023 Atatürk Üniversitesi sınav takvimi

İlginizi Çekebilir

Canlı yayında korkutan anlar! Bir anda yere yığıldı

Canlı yayında korkutan anlar! Bir anda yere yığıldı

Hilton Dalaman'da eşsiz tatil fırsatı!

Hilton Dalaman'da eşsiz tatil fırsatı!

Yağmur çamur demeden giyebileceğiniz en rahat ve şık outdoor montları sizin için seçtik

Yağmur çamur demeden giyebileceğiniz en rahat ve şık outdoor montları sizin için seçtik

Kısa taytını giyip ayna karşısına geçti! Zayıflığı gözlerden kaçmadı

Kısa taytını giyip ayna karşısına geçti! Zayıflığı gözlerden kaçmadı

Karısı büyük ikramiyeyi alıp kaçtı! Yetmedi başka bir adamla evlendi...

Karısı büyük ikramiyeyi alıp kaçtı! Yetmedi başka bir adamla evlendi...

Konforu ayaklarınıza getiren Under Armour spor ayakkabı modelleri

Konforu ayaklarınıza getiren Under Armour spor ayakkabı modelleri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.