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Fenomen Banu Parlak'ın köpeği yavru köpeği parçaladı! Olay iddia: Evimizin kapısına dayanarak tehdit...

25.03.2024 15:01
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Fenomen Banu Parlak hakkında yeni iddia gündem oldu. Banu Parlak’ın tasmasız ve ağızlıksız köpeği Emin Kılıç'ın küçük köpeğine saldırdı. Kılıç, Parlak’ın olayın yayılmaması için tehditler savurduğunu iddia etti.

Fenomen Banu Parlak'ın köpeği yavru köpeği parçaladı! Olay iddia: Evimizin kapısına dayanarak tehdit...

Sosyal medya fenomeni Banu Parlak, silah ile çektiği bir videonun ardından gözaltına alınıp serbest kalmıştı. Paylaşımları ve açıklamalarıyla gündeme gelen fenomen hakkında yeni bir iddia gündeme geldi.

Banu Parlak'ın köpeği sitede yaşayan başka bir ailenin yavru köpeğine saldırdı. Dehşet anları cep telefonu kamerasına yansıdı.

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Köpeklerinin ölüm haberi sonrası adeta yıkılan Yasemin Kılıç ve Emin Kılıç kardeşler, yaşananları gözyaşlarıyla anlattı. Yasemin Kılıç "Banu Parlak sen bir katilsin" diye haykırdı.

TASMASIZ KÖPEK KÜÇÜK KÖPEĞE SALDIRDI

Edinilen bilgilere göre olay 24 Mart öğle saatlerinde Beylikdüzü Marmara Mahallesi’nde bulunan lüks sitede yaşandı. Yasemin Kılıç ve annesi köpekleri Leo’yu site içerisinde gezdirdi. Bir süre sonra eve dönen anne kız, komşuları Banu Parlak ile karşılaştı. Bu sırada Banu Parlak’ın elinden kurtulan Drago isimli köpeği, Leo’ya saldırarak parçaladı. Site sakinleri köpekleri güçlükle ayırmaya çalıştı.

Leo’yu ağır yaralayan Banu Parlak’ın köpeği Drago, Yasemin Kılıç’ın da kolunu çizdi. Olay sonrası veterinere götürülen Leo isimli köpek, öldü.

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"TEHDİT VE HAKARET"

Emin Kılıç, Parlak’ın olayın yayılmaması için tehditler savurduğunu paylaştı. Köpeği öldürülen vatandaş "Şu an ise pişkin tavırlarına ve tehditlerine devam edip maddi gücüne güvenmekte. Kendisi durumun neye yol açtığını bilmesine rağmen medyaya düşmemek ve göz korkutmak çabası ile evimizin kapısına dayanarak bizlere çevresi vasıtasıyla tehditler ve hakaretler savurmuştur. Gereğinin yapılmasında yasal yollara başvurarak hakkımızı aramaya çalışıyoruz" dedi.

GJg0u2yXsAAeysjBu içerik Kubra Akalın tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Banu Parlak sosyal medya
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